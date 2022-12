Ethan Tierney de DeKalb signe avec NIU, Ryan Algrim de Kaneland se dirige vers le Minnesota – Shaw Local

L’entraîneur de football de NIU, Thomas Hammock, parle fréquemment de la façon dont lui et les Huskies apprécient les promenades dans le programme.

Même mercredi le jour de la signature, il parlait de la façon dont huit figurants actuels devraient recevoir des bourses en janvier.

Pour la sécurité de DeKalb Ethan Tierney, cela a été un facteur important dans sa signature à NIU mercredi.

“Je pense que mes options n’étaient pas énormes parce que je me suis déchiré l’épaule lors de ma première année”, a déclaré Tierney. «Je pense que ce que dit Hammock à propos des walk-ons, comment il les traite, m’aide à prendre ma décision encore mieux. Pourquoi ne pas jouer dans ma ville natale, qui est un excellent programme FBS, et ils ont donné quelques-unes de leurs bourses d’études précédentes et ils les traitent vraiment bien.

Tierney était l’un des deux joueurs de football à finaliser leurs plans mercredi, le long vivaneau de Kaneland Ryan Algrim officialisant son engagement dans le Minnesota.

NIU n’annonce pas ses PWO avant la deuxième période de signature en février.

“Nous considérons ces gars comme des gars recrutés dans le programme”, a déclaré Hammock mercredi.

Tierney a également reçu des offres d’Austin Peay et de l’État de l’Indiana, mais a décidé de rester près de chez lui.

“C’est près de chez moi”, a déclaré Tierney. “Mes autres offres étaient l’Indiana, à quatre ou cinq heures de route, et le Tennessee, à huit heures. Avoir la possibilité de jouer à moins de 10 minutes de chez soi, c’est génial.

Dans l’état actuel des choses, Tierney sera le seul joueur de DeKalb sur la liste. Cole Tucker a obtenu son diplôme après une longue carrière avec les Huskies en tant que receveur large, et Jordan Gandy a frappé le portail de transfert. Tous deux étaient diplômés de DeKalb.

“Cole Tucker a fait une belle carrière là-bas”, a déclaré Tierney. “Jordan Gandy est déjà allé dans l’État du Dakota du Sud, mais il y est allé et a fait du bon travail. C’est génial d’être le prochain DeKalb là-bas.

“En grandissant en ville, en particulier en jouant au football, vous les admirez, tous ceux qui jouent dans cette équipe”, a-t-il déclaré. “C’est génial de jouer pour l’équipe que j’ai grandi en encourageant.”

Algrim a annoncé en juin qu’il se dirigerait vers les Golden Gophers sous la direction de PJ Fleck, ancien diplômé de Kaneland.

“J’étais un peu choqué qu’on me propose et j’ai pu m’engager si tôt”, a déclaré Algrim cet été. « Mon plan de match était de savoir où j’allais cet hiver. En tant que long snapper, nous tomberons même derrière les kickers, donc beaucoup de gars ne s’engagent pas ou ne savent pas où ils vont aller avant le milieu de l’hiver, même certains gars au début du printemps. J’ai été vraiment choqué que ce soit arrivé si vite, si vite.