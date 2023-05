Ethan Suplee, star de « Remember the Titans », montre ses muscles après une transformation drastique de la perte de poids

Ethan Suplee sait que la pratique rend parfait, en particulier au gymnase.

L’acteur de « My Name is Earl » a posté des mots d’affirmation avec un selfie d’entraînement où il a montré ses muscles toniques sur Instagram.

Suplee, 46 ans, a commencé un changement de style de vie il y a près de 20 ans lorsqu’il a atteint plus de 550 livres sur la balance, et a depuis transformé sa vision de l’alimentation et de la santé.

« Il était une fois, le monde entier était une impossibilité », écrit-il. « Tout conquérir est encore impossible, donc je me concentre juste sur aujourd’hui. »

Suplee a ajouté : « Si aujourd’hui devient trop, je vais me concentrer sur le moment. Pour le moment, je vais bien, je vais battre maintenant. »

Il informe régulièrement ses abonnés sur les réseaux sociaux des problèmes de poids passés et partage des messages inspirants ainsi que des photos de transformation.

Dans le post multi-shot, il a partagé une photo d’un précédent concert d’acteur avant de révéler son nouveau physique.

En octobre, il a partagé des conseils pour atteindre une masse musculaire maigre tout en continuant à manger « des glucides raffinés, du sucre et des huiles de graines ».

Son engagement envers sa santé et son bien-être a inspiré son podcast, « American Glutton », qui a été lancé il y a trois ans et plonge dans « les ambiguïtés de la » vérité « morale », de la cuisine et de l’alimentation ».

La star de « Mallrats », qui rejoindra bientôt ses forces avec Kevin Smith et Jason Lee dans « Twilight of the Mallrats », a admis qu’il avait suivi un régime plus ou moins toute sa vie.

À l’âge de 10 ans, Suplee a déclaré qu’il pesait plus de 200 livres et que son père l’avait mis au régime liquide, mais sa mère l’a retiré et il « a eu une forte augmentation de la prise de poids ».

Suplee a estimé sur le premier épisode que tout au long de sa vie, il a « gagné et perdu probablement près de 1 000 livres ».

Avec une meilleure compréhension de la santé, il utilise « la nourriture comme source d’énergie » et son objectif actuel est d’obtenir un pack de six.

« … Je ne suis pas loin. C’est assez proche en fait », a-t-il partagé. « Donc, c’est un objectif tout à fait vain. Je m’en fiche. Qui s’en soucie? Je n’ai jamais eu un objectif vain comme celui-là auparavant. »