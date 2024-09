Ethan Slater, le petit ami d’Ariana Grande, règle son divorce avec Lilly Jay

Ethan Slater, qui sort actuellement avec Ariana Grande, a finalisé son divorce avec son ex-femme Lilly Jay.

L’acteur de 31 ans et sa femme de cinq ans ont réglé leur divorce le 12 septembre. TMZ signalé.

Il convient de mentionner que le Spamalot L’acteur a commencé à sortir avec Grande plus tôt cette année après sa séparation avec Jay et a gardé leur relation discrète et hors des projecteurs, selon Personnes.

De plus, Slater et Jay ont demandé le divorce à New York le 26 juillet, mais les termes de leur accord ne sont pas révélés.

Il est pertinent de mentionner que l’ex-couple s’est marié en 2018 après une relation de 5 ans et partage également un fils de deux ans.

De plus, Slater’s Méchant co-star, s’est séparée de son ex-mari Dalton Gmez en juillet 2023, après presque deux ans de mariage, et a finalisé le divorce en octobre de la même année.

Un informateur a dénoncé Personnes magazine selon lequel Gomez et Grande « ont travaillé tranquillement et avec amour sur leur amitié » après leur séparation.