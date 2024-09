Ethan Slater, le petit ami d’Ariana Grande, finalise son divorce avec Lilly Jay

Selon de nouveaux documents judiciaires, obtenus par TMZ, la star de Broadway et son amour de lycée ont réglé leur divorce et un juge l’a signé jeudi.

Ethan et Lilly, qui ont grandi ensemble dans le Maryland, ont commencé à sortir ensemble en 2012… puis ont déménagé à New York en 2014, où ES a poursuivi son rêve de théâtre. En fait, Lilly a foulé le tapis rouge des Tony Awards 2018 avec Ethan, où il a été nominé pour son travail en tant que Bob l’éponge dans l’adaptation musicale du dessin animé de Nickelodeon.

Les amours de longue date se sont mariés la même année… accueillant leur premier enfant ensemble, un fils, 4 ans plus tard en 2022. Cependant, la romance de conte de fées d’Ethan et Lilly a pris fin un an plus tard, en juillet 2023, lorsque Ethan a demandé le divorce.