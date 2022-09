Ethan Nwaneri, le plus jeune joueur d’Arsenal à 15 ans

Ethan Nwaneri est entré dans l’histoire d’Arsenal. Alex Pantling/Getty Images

Dimanche, Ethan Nwaneri d’Arsenal est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League, entrant dans l’histoire lorsqu’il est entré en jeu lors de leur victoire 3-0 à Brentford.

Nwaneri a remplacé Fabio Vieira à la 90e minute alors que les hommes de Mikel Arteta ont remporté une victoire 3-0 au Brentford Community Stadium. Vieira avait auparavant marqué un superbe but lors de son premier départ pour le club, tandis que William Saliba et Gabriel Jesus étaient également sur la cible alors qu’Arsenal revenait en tête du classement.

A 15 ans, cinq mois et 23 jours, Nwaneri a battu le record précédemment détenu par Harvey Elliott de Liverpool (16 ans, 30 jours). Ce faisant, le milieu de terrain est devenu le plus jeune joueur senior d’Arsenal, battant le record détenu par Cesc Fabregas (16 ans, cinq mois et 24 jours).

L’apparition de Nwaneri marque la dernière étape d’une carrière prometteuse à Arsenal, où il a fait son entrée dans la formation des moins de 21 ans du club et a également représenté l’Angleterre au niveau des moins de 16 ans.

Le jeune n’était pas né lors de l’ouverture de l’Emirates Stadium d’Arsenal en 2006.