Ethan Nwaneri d’Arsenal devient le plus jeune joueur de Premier League à 15 ans

Ethan Nwaneri est entré dans l’histoire de la Premier League dimanche alors que le milieu de terrain d’Arsenal est devenu le plus jeune joueur de l’élite anglaise à 15 ans et 181 jours.

Nwaneri a quitté le banc tard alors que les Gunners revenaient en tête du classement avec une victoire 3-0 à Brentford.

Il a battu le record précédemment détenu par Harvey Elliott de Liverpool lorsqu’il est apparu pour Fulham à l’âge de 16 ans et 30 jours. Nwaneri a également établi un nouveau repère pour le plus jeune joueur d’Arsenal dans toutes les compétitions organisées par Cesc Fabregas.

On s’attendait à ce que Nwaneri passe la saison avec les moins de 18 ans d’Arsenal, mais il a été rapidement promu chez les moins de 21 ans suite à ses performances impressionnantes.

Les blessures du capitaine Martin Odegaard et Oleksandr Zinchenko avaient laissé le patron d’Arsenal Mikel Arteta à court d’options au milieu de terrain.

“Nous sommes assez courts et les opportunités se présentent lorsque des problèmes surviennent”, a déclaré Arteta. “Nous avons la possibilité de faire venir de jeunes joueurs.”

L’écolier nord-irlandais Christopher Atherton est devenu le plus jeune footballeur senior de tous les temps au Royaume-Uni plus tôt cette semaine lorsqu’il est apparu pour Glenavon à l’âge de 13 ans et 329 jours.

