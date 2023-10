BOURBONNAIS – Chaque fois que le quart-arrière Ethan Kohl avait besoin de réaliser un jeu qui changeait la dynamique, les 10 autres autour de lui faisaient leur part pour que le jeu réussisse.

Kohl avait juste besoin de croire que cela arriverait. Le reste s’est occupé de lui-même.

La cohésion et le lien étaient évidents lors de leur victoire 38-21 contre St. Charles North lors du premier match de la classe 7A samedi.

“Je joue avec ces gars depuis que j’ai 6 ans”, a déclaré Kohl, qui a terminé avec deux touchés par la passe et trois scores au sol sur 13 passes complétées pour 180 verges et 51 verges au sol.

“Tous ces gars, nous faisons tous partie de la même équipe depuis que nous avons 6 ans. Nous avons toujours pensé que ce serait le groupe qui allait réussir, et j’espère que c’est ce qui finira par arriver.”

Les Chaudronniers (7-3) ont pris un bon départ pour y parvenir. BB se rendra à Normal la semaine prochaine pour le deuxième tour.

“C’est vraiment agréable de battre une bonne équipe de football”, a déclaré l’entraîneur du BB, Mike Kohl. « Nos enfants se sont vraiment préparés toute la semaine. Nous avons passé une excellente semaine d’entraînement ; le temps était superbe et nos enfants se présentaient tous les jours et étaient prêts à partir. Ce fut une énorme victoire pour notre programme. Les gens ne réalisent pas à quel point il est difficile de gagner un match éliminatoire 7A contre une équipe comme SCN. Ils jouent dans une très bonne conférence, donc j’étais vraiment fier de notre attaque. Je pensais qu’Ethan avait fait de gros lancers dans des fenêtres étroites et avait bien couru le ballon.

Les North Stars (6-4) ont pris l’avance initiale de 7-0 sur un touché d’un mètre de Plumb qui a été établi par un faux panier réussi de Hunter Liszka deux jeux plus tôt pour déplacer les chaînes.

Kohl et l’offensive ont eu une réponse.

Après avoir pénétré dans la zone rouge, Kohl a d’abord lancé un touché à Gavin Kohl pour un score de 22 verges, mais un homme inéligible en bas du terrain l’a annulé. Kohl a rapidement rebondi pour un touché de 27 verges contre Tyran Bender pour égaliser le match quelques secondes après le deuxième quart.

Lors du dernier entraînement des Chaudronniers de la première mi-temps, Kenvontae Sutton a explosé pour un gain de 65 verges pour préparer Kohl à un score de 1 verge pour porter le score à 14-7 Bradley-Bourbonnais à la mi-temps.

Les North Stars ont égalisé le match à 14 sur le score de 5 verges de Plumb avec 9:14 à jouer au troisième quart, mais les Chaudronniers ont répondu sur le panier d’Ellis Johnson pour reprendre la tête.

Ensuite, la défense des Chaudronniers a vraiment commencé à se raidir.

Deux jeux dans l’entraînement SCN qui a suivi, le porteur de ballon Joell Holloman a échappé, qui a été récupéré par Alan Rogers. Les North Stars ont finalement forcé un roulement lors des downs, mais n’ont pas non plus pu générer grand-chose lors de leur prochain entraînement.

Les Chaudronniers menaient 17-14 au début du quatrième quart et ont sauté sur leur chance d’ajouter plus de points. Ethan Kohl s’est connecté avec Bender pour un touché électrique de 71 verges pour en faire un match à 10 points. Plumb a ensuite été rapidement intercepté par le secondeur AJ Mancilla après une passe inclinée sur la ligne de mêlée.

Ethan Kohl a réussi un touché de 4 verges sur un bootleg pour porter le score à 31-14 BB avec 6:52 à jouer.

Plumb et les North Stars se sont battus pour un touché supplémentaire, une réponse de 31 verges à Keaton Reinke, mais le score de 35 verges au sol d’Ethan Kohl a été le poignard ultime à fermer pour BB.

« Notre ligne défensive : nous avons tous les seniors devant. Le secondeur Mike, Mancilla, est un enfant vraiment dur, donc j’ai l’impression que notre défense est en quelque sorte sur le point de jouer très bien », a déclaré Mike Kohl. « Nous avons tout mis en place. Vous parlez de jouer le meilleur match de la semaine 10 et j’ai l’impression que nous avons joué vraiment proprement.

Plumb a terminé avec 168 verges par la passe sur 15 passes complétées. Reinke a réussi trois attrapés pour 48 verges pour SCN.

« BB est une très bonne équipe de football. L’entraîneur Kohl fait un excellent travail. Ils ont réalisé plus de gros jeux que nous », a déclaré l’entraîneur des North Stars, Rob Pomazak. « Les jeux explosifs nous ont tués en défense, et nous ne pouvons pas faire trois jeux de plus de 60 yards pour 21 points ; Je ne peux pas abandonner un touché dans les 30 dernières secondes de la première mi-temps. Et puis, ils ont fait du bon travail défensivement en combattant notre offensive de grande puissance, alors je lève le chapeau. Excellent travail pour eux.