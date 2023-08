Ethan Katzberg de la C.-B. remporte l’or au lancer du marteau aux championnats du monde

Le Canadien Ethan Katzberg a battu son propre record et dépassé toutes les attentes, remportant la médaille d’or au lancer du marteau masculin aux Championnats du monde d’athlétisme, dimanche à Budapest.

Le joueur de 21 ans de Nanaimo a établi un record canadien avec un lancer de 81,25 mètres à sa cinquième tentative, battant sa propre marque nationale de 81,18 mètres établie lors des qualifications de samedi.

« Je savais que ça allait être bon… Je ne savais pas que ça allait être 81,25, mais évidemment j’étais très excité que ce soit le cas », a déclaré Katzberg à propos de son lancer pour la médaille d’or. « C’était bon de quitter mes mains. »

C’était la première médaille du Canada à Budapest, et Katzberg est devenu le premier Canadien à monter sur le podium dans cette épreuve à un championnat du monde.

Le Polonais Wojciech Nowicki a remporté la médaille d’argent avec un jet de 81,02, tandis que le Hongrois Bence Halasz, le grand favori du public de Budapest, a décroché le bronze avec un jet de 80,82.

Pawel Fajdek, quintuple champion de Pologne, a terminé quatrième.

« C’est incroyable. Comme c’était mes premiers championnats du monde, je ne savais pas exactement à quoi m’attendre, mais je suis arrivé avec une bonne mentalité », a déclaré le Canadien.

L’or met un cap sur ce qui a été une année exceptionnelle pour Katzberg.

Il avait remporté six de ses 12 compétitions cette année en entrant dans les championnats du monde, y compris les nationaux, et ne s’était jamais classé en dessous de la troisième place dans une épreuve.

Avant les championnats du monde, Katzberg, médaillé d’argent aux Jeux du Commonwealth de 2022, n’avait également jamais lancé 79 mètres. Son lancer de 78,73 mètres aux championnats nationaux qui lui a valu son premier titre canadien a été son meilleur de la saison.

Il a établi un record personnel de l’époque et un record national de 81,18 mètres lors de la qualification de samedi pour être le leader de loin. Le prochain lancer le plus proche était 78,47 de l’Ukrainien Mykhaylo Kokhan.

Katzberg a clôturé la compétition dimanche en éclipsant la barre des 80 mètres lors de quatre de ses six tentatives avec ses deux derniers lancers à plus de 81 mètres.

« Mon entraîneur Dylan Armstrong m’a dit de me lancer et j’étais vraiment content de mon lancer de 80 mètres pour commencer », a déclaré Katzberg. « Je pense que cela a renforcé ma confiance. J’ai pu battre un record personnel, un record national et devenir champion du monde.

Katzberg attribue à Armstrong, qui a remporté le bronze au lancer du poids pour le Canada aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin, et à l’entraîneur vétéran des lancers, le Dr Anatoliy Bondarchuk, médaillé d’or au lancer du marteau pour l’Ukraine aux Jeux de Munich de 1972, d’avoir fait de lui un champion du monde.

« Il a été mon entraîneur, mais il a aussi été mon mentor », a-t-il déclaré. « Lui et le Dr Bondarchuk ont ​​été des mentors incroyables pour moi. Ils ont tellement de connaissances partagées entre eux. Ils m’ont définitivement encadré et préparé physiquement pour cette compétition – et ça a fonctionné.

Adam Keenan, 29 ans, de Victoria, a terminé 11e avec un meilleur lancer de 74,49.

Pendant ce temps, sur la piste, le coureur canadien Mohammed Ahmed s’est classé sixième dans la finale masculine du 10 000 mètres avec un meilleur temps de la saison de 27 minutes 56,43 secondes.

L’Ougandais Joshua Cheptegei a remporté l’or en 27:51.42, tandis que le Kenyan Daniel Ebenyo a décroché l’argent en 27:52.60 et l’Éthiopien Selemon Barega le bronze en 27:52.72.

Ahmed, 32 ans, a été médaillé d’argent au 5000 m aux Jeux olympiques de Tokyo.

La Presse canadienne

