Ethan Hawke parle de la foi et de la « valeur de la religion organisée » pour le biopic de Flannery O’Connor

L’acteur primé Ethan Hawke et sa fille, l’actrice Maya Hawke, ont vécu une expérience religieuse en réalisant leur dernier film.

Le duo père-fille s’est entretenu avec l’évêque Robert Barron du diocèse de Winona-Rochester à propos de leur film collaboratif « Wildcat », qui examine la vie de l’auteure chrétienne pionnière Mary Flannery O’Connor.

« Je lui suis venue d’un professeur d’anglais au lycée. Je pense que c’était ma deuxième année », a déclaré Maya Hawke à Barron. « Nous avons commencé à les lire et je les ai vraiment aimés, et ils ont déclenché de merveilleux débats entre les étudiants. Certaines personnes les détestaient, d’autres les trouvaient brillants, d’autres pensaient que nous ne devrions pas les lire. »

Après s’être entichée de l’humilité et de la recherche de sens de l’auteur, Maya Hawke a déclaré avoir utilisé un passage de l’œuvre d’O’Connor dans ses monologues d’audition pour l’école d’art dramatique.

O’Connor, née en Géorgie en 1925, était connue pour mélanger ses croyances catholiques avec le style littéraire gothique du Sud, créant des histoires inconfortables et stimulantes sur la foi et la dépravation humaine.

Bien qu’elle ait reçu de nombreux éloges au cours de sa propre vie, O’Connor a eu du mal à douter d’elle-même et à se sentir inadéquate.

Ses « Histoires complètes », publiées à titre posthume, ont remporté le National Book Award for Fiction en 1972.

« L’idée que quelqu’un que j’admirais tant puisse avoir autant de doute et de haine de soi m’a vraiment ému à l’époque et était vraiment importante », a déclaré Maya Hawke.

Le nouveau film – nommé d’après l’une des nouvelles d’O’Connor – met en vedette Maya Hawke dans le rôle de l’auteur désespérée alors qu’elle cherche à faire publier sa première histoire. Son père a écrit et réalisé le long métrage.

« Sa recherche et sa capacité à transposer cette recherche dans l’art – il faut alors dire : ‘OK, attends. J’ai eu des moments de grâce. Ai-je bien répondu ? Est-ce que j’ai su comment intégrer [those moments]?' » Ethan Hawke a dit à propos des thèmes chrétiens d’O’Connor.

Il a poursuivi : « Et c’est la grande valeur de la religion organisée : nous donner un filet, nous guider en quelque sorte sur ce qu’il faut faire de ces moments. »

Le film a été conçu à l’origine par Maya Hawke, qui a contacté son père vétéran de l’industrie pour écrire et étoffer le scénario.

« C’est la première fois que je suis embauchée pour faire un film. Ma fille est tombée amoureuse de Flannery O’Connor et elle voulait jouer Flannery O’Connor. Elle a rejoint Zoom et m’a proposé un emploi », a-t-elle déclaré. père a dit.

Ethan Hawke a déclaré que le film était une opportunité clé d’explorer sa propre spiritualité, ce qui l’a rendu déprimé à l’âge de 50 ans.

« Quand j’étais jeune, j’étais extrêmement intéressé par la religion et la foi était très, très importante pour moi. Et c’était tout ce à quoi je pensais et je me disais : ‘Comment suis-je arrivé à 50 ans et ne jamais dépasser le premier but avec mon exploration de la foi ?' », se souvient-il. « Et puis les nuages ​​se sont éloignés et j’ai réalisé que mon dévouement aux arts était devenu la manifestation de cette foi et que je n’étais pas au premier rang. »

Il a poursuivi : « Et donc c’était presque comme une voix du passé, venant du présent-futur, vous savez – la passion de Maya pour Flannery. Je me disais : ‘Wow, intéressant. Et si je pouvais revisiter mes 24 ans d’expérience ? ancien moi et où j’en étais dans mon cheminement de foi, alors avec ce que j’ai appris sur les arts au cours des 25 dernières années ?' »

Les Hawkes ont souligné la nature concrète et réelle du travail d’O’Connor comme un appel clé, saluant sa décision de dépeindre la foi comme une réalité dans un monde sombre et souvent violent.

« C’est très complexe, mais à son niveau le plus simple : la mort. Pourquoi devons-nous mourir ? Par exemple, [it’s] une des choses que nous pensons tous [about]. Nous voyons tous la mort comme une chose sombre, et nous voyons des amis mourir ou des jeunes mourir », a déclaré Ethan Hawke. « Nous voyons cela et c’est tellement contre-intuitif, mais si nous ne mourons pas, nous ne vivons pas. »

« Wildcat » a fait ses débuts le 1er septembre au Telluride Film Festival. Il devrait être projeté au Festival international du film de Toronto le 11 septembre.

L’intégralité de l’interview a été publiée jeudi par le ministère Barron’s Word on Fire.