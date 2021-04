Vous pourriez penser qu’un psychopathe est quelqu’un qui vous poignarde derrière un rideau de douche.

Mais ils peuvent être beaucoup plus difficiles à repérer et se présenter sous de nombreuses formes. Ils peuvent être charmants, impitoyables, manipulateurs et très réussis.

Dominic Cummings a été décrit comme un « psycopathe de carrière » Crédit: i-Images

L’ex-assistant de Boris Johnson, Dominic Cummings, qui a certains de ces traits, a été décrit cette semaine comme un «psychopathe de carrière».

D’autres traits sont les mensonges, la prise de risque et le manque de remords.

Le Dr Kevin Dutton, auteur de The Wisdom Of Psychopaths, pense que les directeurs généraux et les avocats impitoyables sont des candidats probables.

Il pense également que les politiciens de haut niveau «vont être élevés au niveau psychopathique», alors qu’ils prennent des décisions de vie ou de mort.

Mais dans la vie de tous les jours, les traits révélateurs ne sont pas si faciles à évaluer.

Un psychopathe peut être à côté de vous au travail et aucun de vous ne le saura. Ou pourriez-vous en être un?

Pour voir à quel point vous êtes psychopathe, passez le test du Dr Dutton ci-dessous.

Si vous êtes tout à fait d’accord avec une question, donnez-vous trois points, si vous êtes d’accord avec deux points, en désaccord avec un point et en désaccord avec zéro point.

Votre note est expliquée sous le quiz.

Aimez-vous conduire des voitures rapides? Crédits: Getty

VOUS me surprenez rarement à faire des plans, je suis beaucoup trop spontané.

Tout à fait d’accord

Accepter

Être en désaccord

Pas du tout d’accord

Je n’aurais aucun problème à tromper mon partenaire si je savais que je pourrais m’en sortir.

Tout à fait d’accord

Accepter

Être en désaccord

Pas du tout d’accord

Si j’avais une meilleure offre, cela ne me dérangerait pas d’annuler les plans de longue date.

Tout à fait d’accord

Accepter

Être en désaccord

Pas du tout d’accord

Vous pouvez être un psycopathe de carrière si vous n’êtes pas dérangé par voir des animaux blessés Crédits: Getty

Je ne suis pas dérangé en voyant des animaux blessés ou souffrant.

Tout à fait d’accord

Accepter

Être en désaccord

Pas du tout d’accord

Ce serait amusant de conduire des voitures rapides, de faire des montagnes russes et de faire du parachutisme.

Tout à fait d’accord

Accepter

Être en désaccord

Pas du tout d’accord

JE PENSE qu’il n’y a rien de mal à passer au-dessus d’autres personnes pour réaliser mes propres ambitions.

Tout à fait d’accord

Accepter

Être en désaccord

Pas du tout d’accord

Je suis très persuasif et amener les gens à faire ce que je veux est un vrai talent pour moi.

Tout à fait d’accord

Accepter

Être en désaccord

Pas du tout d’accord

Tromperais-tu ton autre moitié si tu savais que tu ne te ferais pas prendre? Crédits: Getty

MA capacité à prendre des décisions rapides signifie que je serais apte à un travail dangereux.

Tout à fait d’accord

Accepter

Être en désaccord

Pas du tout d’accord

QUAND les gens autour de moi s’effondrent sous la pression, c’est généralement moi qui ai la tête froide.

Tout à fait d’accord

Accepter

Être en désaccord

Pas du tout d’accord

Je suis rarement à blâmer pour les choses qui ne vont pas, c’est généralement la faute des gens autour de moi.

Tout à fait d’accord

Accepter

Être en désaccord

Pas du tout d’accord

‘Peut être utile dans votre travail’ Si vous êtes un peu psychopathe, essayez de ne pas trop vous inquiéter, il y a des moments où une concentration de tueur peut être utile. Le Dr Dutton explique: «Lorsque la plupart des gens entendent le mot psychopathe, ils pensent à Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux ou au tueur en série Ted Bundy dans la vraie vie. «Lorsque les psychologues parlent de psychopathie, il y a des traits clés comme la cruauté, l’intrépidité, la dureté mentale, la confiance en soi, la froideur sous la pression, le détachement émotionnel et les déficits de la conscience sociale. «Tous ces traits composés au bon niveau et déployés dans la bonne situation peuvent apporter le succès. Il y aura toujours certains types de professions qui nécessitent une psychopathie d’ingénierie de précision. Au bon niveau, ces caractéristiques peuvent être utiles. «Mais c’est un problème si vous en affichez certains dans votre vie personnelle avec votre famille. «Vous devez être capable de monter et descendre vos niveaux comme vous le feriez sur les cadrans d’une table de mixage de studio de musique. Les psychopathes que vous voyez en prison les ont bloqués au maximum et ne peuvent pas les réguler. «D’un autre côté, certaines personnes les ont bloquées trop bas et sont incapables de s’affirmer en cas de besoin.» Pensée en noir et blanc par le Dr Kevin Dutton (@TheRealDrKev) est maintenant disponible, 9,99 £.

Si quelqu’un se fait arnaquer, qui s’en soucie? Ils le demandaient.

Tout à fait d’accord,

Accepter

Être en désaccord

Pas du tout d’accord

COMMENT ÉVALUEZ-VOUS À L’ÉCHELLE PSYCHO? 0-11: Faible chance d’être psychopathe. 12-17: Sous la moyenne. 18-22: Moyenne. 23-28: Haute. 29-33: Très haut. Il est important que vous ne preniez pas cela comme un diagnostic.