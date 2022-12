Êtes-vous un Optimiste ? Pourriez-vous apprendre à être? Votre santé peut en dépendre.

Mardi 13 décembre 2022 (Kaiser News) — Lorsque vous pensez à l’avenir, vous attendez-vous à ce que de bonnes ou de mauvaises choses se produisent ?

Si vous pesez du « bon » côté, vous êtes un optimiste. Et cela a des implications positives pour votre santé plus tard dans la vie.

Plusieurs études montrent une forte association entre des niveaux d’optimisme plus élevés et un risque réduit de maladies telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les troubles cognitifs. Plusieurs études ont également lié l’optimisme à une plus grande longévité.

L’un des derniers, publié cette année, provient de chercheurs de la TH Chan School of Public Health de Harvard, en collaboration avec des collègues d’autres universités. Il a révélé que les femmes âgées qui avaient obtenu les scores les plus élevés sur les mesures d’optimisme vivaient 4,4 ans de plus, en moyenne, que celles qui avaient les scores les plus bas. Les résultats se sont avérés vrais pour toutes les races et ethnies.

Pourquoi l’optimisme ferait-il une telle différence ?

Les experts avancent diverses explications : les personnes optimistes font mieux face aux défis de la vie quotidienne et sont moins susceptibles de vivre du stress que les personnes aux attitudes moins positives. Ils sont plus susceptibles de bien manger et de faire de l’exercice, et ils ont souvent des réseaux plus solides de famille et d’amis qui peuvent les aider.