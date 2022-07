Êtes-vous un génie ? Découvrez-le avec ce test d’illusion d’optique unique

On pense que les illusions d’optique sont des indicateurs de divers aspects de votre personnalité. Ces visuels, en plus de tromper sa perspective, aident également à jeter un coup d’œil sur son comportement et à savoir des choses sur soi. Bien que ces observations soient prétendues exactes, il faut les prendre avec des pincettes.

Une autre illusion d’optique de ce type est récemment apparue sur Internet et prétend être une mesure du génie d’une personne. Cette illusion d’optique peut agir comme un test de QI et indique à une personne qui la prend le genre de génie qu’elle porte en elle.

L’image est constituée de tirets de couleur noir et blanc formant un cercle. Regarder le centre de la conception est ce qu’il faut faire pour connaître le type d’intellect qu’ils ont. Si vous regardez en plein milieu, cela révélera l’une ou l’autre des deux couleurs.

Première couleur – Bleu

Si vous voyez la couleur bleue, alors, selon le Mind’s Journal, vous êtes un génie de la perception. Vos ondes cérébrales fonctionnent dans la gamme de fréquences de 100 et 120 Hz. La couleur bleue signifie également que vous avez une « clarté mentale » et que vous comprenez assez bien les concepts de la vie. D’autres qualités que vous avez incluent l’efficacité dans le travail et l’honnêteté. Les gens comptent sur vous et demandent votre aide pour des questions compliquées.

Deuxième couleur – Rouge

Selon Mind’s Journal, si vous voyez la couleur rouge, alors vous êtes un génie de la logique et vos ondes cérébrales fonctionnent dans la gamme de fréquences de 150 et 180 Hz. La couleur rouge indique que vous aimez résoudre des problèmes et c’est comme une promenade pour vous. De plus, vous êtes un leader naturel et influent également. Les gens vous attendent avec impatience.

Alors, quelle couleur avez-vous vu?

