Êtes-vous un fan OTT? Regardez ces nouvelles émissions Web sur Disney + Hotstar avec Mandira Bedi, Sandeepa Dhar et d’autres! | Actualités de la série Web

New Delhi: Come May et le géant OTT Disney + Hotstar présenteront un bouquet d’émissions à grignoter pour ses téléspectateurs. Réunissant certains des noms les plus populaires du divertissement numérique d’aujourd’hui, ces émissions mettront en vedette des acteurs polyvalents tels que Mandira Bedi, Vidya Malavade, Poonam Dhillon, Barkha Singh, Tanuj Virwani, Vikram Singh Chauhan, Sandeepa Dhar, Rahul Bagga, Sid Makkar, entre autres.

Allant à travers les genres, y compris le crime, le thriller, la comédie, la romance et plus encore, les titres incluent «Mukesh Jasoos», «Bamini and Boys», «Murder Meri Jaan», «Teen Do Paanch», «Six», «Shit, Yaar»! ‘,’ Bhopal to Vegas ‘,’ Hamara Bar Happy Hour ‘,’ Crime Next Door ‘,’ Chattis Aur Maina ‘et’ Ankahi Ansuni: Jhaagi Files ‘.

Chattis Aur Maina avec Sandeepa Dhar et Vikram Singh Chauhan.

Sandeepa Dhar, qui sera vue jouer un rôle central dans la série, a déclaré: «Mon personnage Maina dans Chattis Aur Maina est une fille indépendante, orientée carrière et décalée qui est têtue sur la façon dont elle vit sa vie. Se soutenant depuis l’âge de 18 ans, elle est consciente des choses importantes de la vie et veille même sur son gang de danseuses. J’ai adoré jouer ce rôle et je suis très heureux de voir comment le public y réagit. «

De même, Six avec Mandira Bedi, Nauheed Cyrusi, Dipannita Sharma et Sid Makkar frapperont le géant OTT en mai.

Mandira Bedi, joue un rôle central dans Six. Parlant de son rôle, l’actrice a déclaré: «Le genre du mystère du meurtre me tient à cœur – j’ai adoré le scénario lors de la première lecture, et j’ai vraiment pris le spectacle et le personnage! La série est si rythmée et angoissante qu’elle gardera le public sur le bord de son siège jusqu’à la fin. Je devais jouer un rôle sérieux en tant qu’enquêteur, ce que j’avais envie de faire. Je peux dire avec certitude que celui-ci vous collera jusqu’au bout jusqu’à ce que vous sachiez ce qui se passe.

À partir du 7 mai 2021, de nouveaux épisodes de ces titres sortiront chaque jour sur Disney + Hotstar.