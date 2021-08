Êtes-vous protégé par la nouvelle interdiction d’expulsion ? Que souhaitez-vous savoir

Léopold a cassé son lit et les lits superposés de ses enfants et a emballé ses affaires, se préparant pour lui-même, sa femme et leurs six enfants à devenir sans abri.

« Je tremblais », a déclaré Léopold, qui a demandé à utiliser son prénom uniquement en raison de la stigmatisation attachée à l’expulsion. « Mais j’espérais aussi que [President Joe] Biden ou le Congrès trouveraient quelque chose. »

Mardi, ils l’ont fait. Les Centers for Disease Control and Prevention ont publié un nouveau moratoire sur les expulsions qui protégera la plupart des locataires jusqu’au 3 octobre au moins.

Cette nouvelle signifie que Léopold aura plus de temps pour obtenir une aide au loyer, trouver un emploi et garder ses enfants dans le même district scolaire. « Maintenant, j’ai de l’espoir », a-t-il déclaré.

Le moratoire sur les expulsions du CDC, qui était en vigueur depuis septembre, a expiré le 31 juillet, laissant le plus de 11 millions d’Américains qui continuent à être en retard sur leur loyer à risque. Trois jours plus tard, l’agence de santé a annoncé une nouvelle interdiction qui sera en vigueur pendant 60 jours dans les zones où les taux de Covid restent élevés.

Voici ce que les locataires doivent savoir.