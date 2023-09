Êtes-vous prêt pour une discussion en famille sur l’identité de genre ? Comment gérer une discussion sensible

Cynthia Sweeney est reconnaissante envers une enseignante de 5e année qui a lu en classe un livre qui a changé la vie de son enfant.

Le livre raconte l’histoire d’un enfant transgenre, connu de ses camarades de classe sous le nom de George, qui voulait jouer Charlotte dans une production scolaire de Le site de Charlotte comme moyen d’exprimer sa véritable identité de genre – une fille nommée Melissa.

Sweeney a déclaré que le livre avait donné à son enfant les connaissances et le langage nécessaires pour partager un combat très personnel.

« Ils m’ont dit à ce moment-là : ‘Je suis ce qu’on appelle transgenre, je ne suis pas une fille et j’ai l’impression d’être dans le mauvais corps. Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît' », se souvient cette mère de trois enfants de la région d’Halifax. une entrevue avec CBC News.

Ce moment, il y a plus de six ans, a marqué le début d’un voyage pour Sweeney et son enfant pour accepter son identité de genre et commencer la prochaine année scolaire avec un changement d’apparence, un nouveau nom et des pronoms différents.

Cynthia Sweeney et son enfant alors âgé de 11 ans devant son école primaire à Halifax. Sweeney a déclaré qu’un livre lu dans sa classe de 5e année l’avait aidé à comprendre qu’il était transgenre et lui avait permis de communiquer son identité de genre à sa famille. (Photographie de Lyndsay Doyle)

Une conversation sur l’identité de genre pourrait bientôt avoir lieu à votre table – si ce n’est pas déjà fait. Cela peut se produire parce qu’un enfant a des questions sur sa propre identité ou sur celle d’un ami, ou parce que le sujet a été abordé en classe, ou encore parce que le débat houleux sur le rôle des éducateurs dans le soutien aux élèves transgenres et non binaires a fait son chemin. à leur école.

Shimi Kang, psychiatre basée à Vancouver, a déclaré qu’il est important que les parents fassent preuve d’empathie et n’évitent pas la conversation, même s’ils se sentent mal à l’aise ou n’ont pas toutes les réponses.

« Nous devons simplement être très prudents dans la manière dont nous abordons ces questions complexes. Elles ne sont pas vraiment noires et blanches », a-t-elle déclaré.

La grande image

Des experts comme Kang ne pensent pas que l’identité de genre – en particulier lorsqu’il s’agit de mineurs – soit un problème pour la scène politique. Mais c’est exactement là qu’il a atterri.

Deux provinces, Nouveau-Brunswick et Saskatchewan ont exigé que les parents donnent leur consentement pour qu’un enfant transgenre et non binaire de moins de 16 ans utilise un nom et des pronoms différents à l’école, que cela aille ou non à l’encontre des souhaits de l’enfant ou de son droit à la vie privée.

« Les parents doivent être inclus dans toutes les décisions importantes concernant leurs enfants », a déclaré en ligne le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, après avoir annoncé des changements à la politique de sa province le mois dernier.

Les politiques scolaires sont confrontées à des défis juridiques. Les gouvernements provinciaux ont été pris pour cible par les manifestants. Et des défenseurs concernés ont souligné l’importance d’espaces sûrs pour les enfants qui tentent de comprendre leur identité de genre, en particulier s’ils ne sont pas prêts à en parler à leur famille ou s’ils craignent de ne pas être soutenus à la maison.

L’Ontario n’a pas adopté de politique, mais son ministre de l’Éducation a déclaré que les parents devraient être informés dans de telles situations. Vendredi, le sujet a été abordé par le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, qui a déclaré à ses partisans lors d’un rassemblement que « ce n’est pas aux enseignants, ce n’est pas aux commissions scolaires d’endoctriner nos enfants ».

REGARDER | Saskatchewan. politique scolaire opposant les droits parentaux à la vie privée des enfants trans : Saskatchewan. dévoile une politique de division sur les pronoms pour les écoles Le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé une politique exigeant le consentement des parents si un enfant de moins de 16 ans souhaite changer son nom ou ses pronoms à l’école, une décision qui, selon certains, mettra les enfants en danger et d’autres affirment qu’elle donne la priorité aux droits des parents.

N’oubliez pas d’être un intimidateur

Le langage de Ford rappelle un mouvement croissant pour les droits parentaux, qui soutient que les éducateurs tentent d’endoctriner les enfants en leur enseignant les questions d’identité de genre. Le mouvement affirme également que les enseignants tentent activement d’empêcher les familles d’avoir leur mot à dire sur la compréhension qu’a l’enfant de son propre sexe.

C’est une attitude qui s’est propagée aux États-Unis, où il y a eu plus de 500 textes législatifs ciblant les droits des transgenres et des LGBTQ introduits jusqu’à présent cette année, selon Kimberly Manning, professeure à l’Université Concordia de Montréal qui mène des recherches sur les parents de jeunes trans et non binaires.

« Nous ne parlons pas d’enseignants voyous qui jettent des enfants dans des autobus scolaires et les conduisent à la clinique d’identité de genre. Ce n’est pas ce qui se passe », a déclaré Manning.

« Il ne s’agit pas de garder des secrets. Il s’agit d’une question de vie privée et de confidentialité. »

L’école peut sembler être le seul refuge pour certains enfants, a-t-elle déclaré, mais la politisation des droits des jeunes de divers genres dans cet espace sûr et la « sorte de panique morale » entourant les décisions législatives sont « extrêmement dangereuses et constituent en soi une forme de intimidation. »

ÉCOUTER | Qu’est-ce que le mouvement pour les droits parentaux et d’où vient-il : Brûleur avant23h50Les origines des « droits parentaux »

Soyez un auditeur, un allié et un adulte de confiance

Il est tout à fait normal que les jeunes se confient à un enseignant avant de partager quelque chose avec un parent. En fait, dit le psychiatre Kang, c’est une très bonne chose lorsqu’un enfant a plus de confiance dans sa vie.

Kang reconnaît que le changement est stressant et que les parents peuvent souffrir d’une « peur de perdre » lorsqu’il s’agit de nos valeurs et de notre sentiment d’autonomie.

Elle a déclaré que les parents qui souhaitent avoir un dialogue ouvert avec un enfant devraient adopter une approche « autoritaire contre autoritaire » lorsqu’ils abordent des sujets sensibles comme l’identité de genre.

Il est également important de créer un environnement dans lequel chacun est ancré et « présent » dans l’instant présent – ​​téléphone et concentré sur ce que disent les autres.

« Écoutez avant de vous lancer et écoutez pour comprendre, pas pour faire la leçon », a-t-elle déclaré. « Respirez et soyez curieux. »

Si un enfant consulte d’abord un enseignant, dit-elle, les parents devraient essayer de comprendre que cela peut être la première étape qu’ils font pour s’ouvrir à la maison.

« Changer les pronoms ou changer les noms au sein d’un système scolaire public, qui est un lieu public, ils se manifestent dans une certaine mesure », a déclaré Kang. « Ce n’est qu’une question de temps avant que ce parent ne le découvre. »

ÉCOUTER | Les parents devraient-ils être informés des choix de pronoms d’un enfant à l’école : L’Ontario aujourd’hui51:37Les écoles devraient-elles informer les parents lorsque les enfants changent leurs pronoms à l’école ?

Trouver une fin heureuse

Même si l’enfant de Sweeney a bénéficié d’une exposition au sujet de l’identité de genre lors d’un cours à l’école primaire, elle a déclaré que l’enseignement sur la diversité des genres n’allait pas assez loin.

Le collège s’est avéré tumultueux, en raison d’un manque de compréhension de ce que signifiait pour son enfant être transgenre.

Il a été tellement victime d’intimidation qu’elle l’a retiré de l’école et lui a trouvé un cadre inclusif pour qu’il puisse poursuivre ses études.

L’enfant de Sweeney, que l’on voit dessiner sur cette photo non datée, a maintenant 17 ans et termine sa dernière année d’école secondaire à Halifax. (Photographie de Lyndsay Doyle)

Même s’il y a eu des défis en cours de route, son enfant a commencé sa dernière année d’école secondaire avec confiance en lui, mais Sweeney sait que cela n’aurait peut-être pas été possible si on n’avait pas fait confiance à cet enseignant de 5e année pour décider du matériel et des sujets. enseigner.

« Je suis tellement reconnaissante que le professeur n’ait pas eu à me demander la permission de lire ce livre. »