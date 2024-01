Êtes-vous prêt pour RAGBRAI? L’itinéraire Glenwood-Burlington 2024 dévoilé

Des collines, des collines et encore des collines.

RAGBRAI 2024 connaîtra le plus grand gain d’altitude au cours des 51 années d’existence du trajet alors qu’il traverse le sud de l’Iowa.

Annoncé samedi soir lors d’une fête à laquelle ont participé 1 200 fans de cyclisme au Iowa Events Center, le parcours de la grande randonnée cycliste annuelle du 51e registre à travers l’Iowa ne devrait pas surprendre les vétérans de RAGBRAI. La plupart ont supposé qu’après trois années consécutives commençant dans le nord-ouest de l’Iowa et se terminant à Davenport ou aux points nord, il virerait vers le sud pour changer.

Le point de départ sera Glenwood sur Keg Creek, un affluent du fleuve Missouri, et la fin sera à Burlington sur les rives du Mississippi. Les arrêts de nuit auront lieu à Red Oak, Atlantic, Winterset, Knoxville, Ottumwa et Mount Pleasant.

Peut-être pour compenser sa raideur, le parcours, avec 424 milles, sera parmi les plus courts jamais enregistrés, soit environ 75 milles de moins que l’édition 2023. Mais les longueurs de trajet seront mitigées. Dimanche, lundi et samedi couvriront chacun 45 milles ou moins, et jeudi 60 milles, une simple escapade selon les normes RAGBRAI. Mais mardi, mercredi et vendredi, la distance variera entre 74 et 82 milles, avec au moins 3 000 pieds de montée chaque jour.

Au total, le voyage du 21 au 27 juillet mettra à l’épreuve l’endurance des coureurs avec 18 737 pieds de dénivelé.

“Il va y avoir beaucoup de collines. Je ne saurais trop insister là-dessus”, a déclaré Matt Phippen, directeur de RAGBRAI Ride. Mais il a ajouté : “Si vous faites du vélo et que vous vous entraînez, vous serez dans une bonne position.”

Les inscriptions pour RAGBRAI ont ouvert en novembre. Le parcours complet de RAGBRAI LI – c’est-à-dire RAGBRAI 51 dans la tradition de l’utilisation des chiffres romains – sera annoncé en avril, avec les villes de passage et de rencontre. Ce sera un changement par rapport aux années précédentes, lorsque les villes secondaires avaient été annoncées à la mi-mars.

Des journées thématiques ainsi que les journées de la boucle du siècle et du gravel seront également annoncées en avril. L’enregistrement des laissez-passer pour véhicules ouvrira le 15 mars.

Phippen a déclaré qu’il n’avait pas pour objectif de créer l’itinéraire le plus vallonné de l’histoire de RAGBRAI. Mais à mesure que l’itinéraire changeait au cours de l’automne et de l’hiver en raison de projets de construction de routes et d’autres ajustements nécessaires, il devenait de plus en plus vallonné, a-t-il déclaré.

L’effort pour atteindre les sommets des collines sera récompensé par des “vues épiques” de paysages qui ont inspiré des artistes comme le peintre “American Gothic” Grant Wood, a-t-il promis.

“Il y a tellement d’endroits incroyables dans l’Iowa que nous devons visiter”, a déclaré Phippen. “En allant vers le sud, les gens vont se plaindre. À cause des collines, ça va être plus difficile. Mais le sud de l’Iowa est magnifique. Il y a des communautés là-bas qui font un travail fantastique et qui veulent accueillir RAGBRAI et mettre en valeur leur communauté.”

Étant donné que l’itinéraire et les routes que le trajet empruntera sont encore en cours de finalisation, certaines des distances projetées et le montant de la montée chaque jour changeront probablement avant que les instructions détaillées ne soient terminées.

“Un bon mélange”

RAGBRAI traversera la partie sud de l’État pour la première fois depuis 2019. Avec ses nombreuses vallées de rivières et de ruisseaux profondément découpées, c’est un contraste accidenté avec le centre-nord et le nord-ouest de l’Iowa, où la glaciation a laissé de longues étendues plates.

Les journées plus courtes au début et à la fin du trajet devraient aider à soulager la douleur, a déclaré Phippen.

“Je pense que c’est un bon mélange dans l’ensemble de cocher les cases de ce que tous les pilotes aiment”, a-t-il déclaré.

Les villes de passage et de rencontre n’étant pas encore annoncées, Phippen a refusé de dire quels sites les gens pourraient voir le long de la route. Mais le logo du RAGBRAI de cette année offre une idée générale, représentant une maison ressemblant au maison qui sert de toile de fond au couple de fermiers au visage sévère « American Gothic ». La maison préservée se trouve à Eldon, non loin d’Ottumwa, et Phippen n’a pas exclu de passer par le site.

« Il y a beaucoup d’histoire dans le Sud », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de communautés très cool sur la route et elles sont toutes là pour une raison. »

Les 45 milles de la dernière journée permettront aux coureurs de se détendre alors qu’ils se dirigeront vers la vallée du Mississippi en direction de Burlington, a déclaré Phippen.

“L’objectif est d’ici le jour 7, lorsque tout le monde descendra de ce sommet, avoir une journée de 45 milles avec 1 000 pieds de dénivelé permet aux gens d’arriver plus tôt afin que les gens ne manquent pas leurs bus pour rentrer en ville”, a déclaré Phippen. “Cela enlève le stress, sachant qu’il y aura des moments dans la semaine où ce sera plus difficile, mais que le dernier jour sera plus facile.”

Un retour dans la « petite ville » de l’Iowa

Pour le 50e anniversaire de l’année dernière, RAGBRAI a traversé cinq des 10 plus grandes régions métropolitaines de l’Iowa : Sioux City, Ames, Des Moines, Iowa City et Quad Cities.

Cette année, la plus grande ville où passer la nuit sera Ottumwa, avec 25 350 habitants. Parmi les autres, seule Burlington est de taille similaire. Les autres sont inférieurs à 10 000.

“Vous avez besoin de ces grandes villes sur la carte pour soutenir la randonnée, mais ce sont toutes ces petites villes qui montrent ce qu’est l’Iowa”, a déclaré Phippen.

Un arrêt spécial sera Winterset, où en mars 2022, une tornade EF4 avec des vents maximaux de 170 mph a décimé un quartier à environ 3 miles au sud-ouest, tuant six personnes, dont quatre d’une même famille.

Les dirigeants de Winterset et les organisateurs de RAGBRAI ont discuté des moyens de célébrer la résilience de la ville. Il y a trois ans, Parkersburg a utilisé RAGBRAI pour montrer comment il s’est remis d’une tempête encore plus catastrophique de mai 2008.

“Tout ce que RAGBRAI fait lorsque vous vous associez à ces communautés montre vraiment à quel point les communautés sont fortes”, a déclaré Phippen.

Combien de personnes sont attendues ?

Un autre contraste avec 2023 devrait être un contingent global de coureurs plus petit que lors de la 50e édition de RAGBRAI, lorsque le voyage du jour 4 d’Ames à Des Moines a attiré une foule record estimée à plus de 60 000 personnes.

Avant la cinquantième année, l’intérêt pour RAGBRAI augmentait. En 2022, plus de 18 000 personnes se sont inscrites pour des forfaits d’une journée ou d’une semaine, un nombre record jusqu’alors. Le premier jour, du Sergeant Bluff à Ida Grove, environ 30 000 personnes, y compris des cavaliers non enregistrés, ont participé. Il s’agissait à l’époque de la troisième plus grande fréquentation d’une journée dans l’histoire de l’événement.

Cette année, les organisateurs pensent que le nombre de coureurs pourrait être à peu près égal ou légèrement supérieur à celui de 2022.

Certains jours attirent toujours plus de coureurs que d’autres. Glenwood, le point de départ de 2024 le 21 juillet, se trouve à la limite sud-est de la métropole d’Omaha, dans le Nebraska, qui compte 1 million d’habitants, et attirera certainement une grande foule de coureurs d’un jour. Il en sera de même pour le trajet du quatrième jour, qui commence à Winterset, à la limite sud-ouest du métro Des Moines. La journée la plus fréquentée avant 2023 était un segment de 2019 allant de Winterset à Indianola, qui a attiré 40 000 personnes.

Phippen a déclaré que RAGBRAI se développe, mais à des niveaux que les organisateurs et les villes peuvent gérer.

“Au fur et à mesure que notre aventure grandit et que cette équipe trouve de nouvelles façons d’ajouter plus de valeur et de mieux soutenir les villes, elle continuera de croître”, a-t-il déclaré.

Les villes passeront la nuit à réserver des actes musicaux

Pour la première fois l’année dernière, RAGBRAI a réservé et payé les actes musicaux dans chaque ville de nuit afin de réduire les coûts pour les villes de nuit. RAGBRAI prévoyait de rendre le changement permanent, a déclaré Phippen, mais les villes ont donné des avis mitigés. RAGBRAI permettra donc aux villes de réserver à nouveau des concerts du jour au lendemain, leur permettant ainsi de présenter davantage d’artistes locaux si elles le souhaitent, et de leur donner plus d’argent à la place, a-t-il déclaré.

“Nous avons constaté que les villes aimaient cela, mais ce n’était pas la fin”, a déclaré Phippen. “Ce que j’ai découvert en tant que réalisateur, c’est que nous n’avons pas besoin d’un groupe épique pour donner un concert épique.”

L’année dernière, RAGBRAI Gives Back, la branche caritative de l’événement, a fait don d’environ 400 000 $ aux villes situées sur le parcours. En 2024, RAGBRAI donnera aux villes 50 000 dollars chacune, contre 15 000 dollars auparavant, à dépenser comme elles le souhaitent, a déclaré Phippen. Les villes de rencontre sur l’itinéraire continueront de recevoir 10 000 $ chacune et les villes de passage, 5 000 $.

« C’est leur argent à investir dans la communauté », a déclaré Phippen. “C’est donc un investissement dans leur réussite.”

Voici les villes de départ et d’arrivée, les distances et les pieds de montée pour chaque jour.

Jour 1, dimanche 21 juillet : Glenwood à Red Oak

Longueur: 44 milles.

Pieds de montée : 2 955.

Jour 2, lundi 22 juillet : Red Oak to Atlantic

Longueur: 40 milles.

Pieds de montée : 1 695.

Jour 3, mardi 23 juillet : de l’Atlantique au Winterset

Longueur: 79 milles.

Pieds de montée : 4 384.

Jour 4, mercredi 24 juillet : Winterset à Knoxville

Longueur: 74 milles.

Pieds de montée : 3 039.

Jour 5, jeudi 25 juillet : Knoxville à Ottumwa

Longueur: 60 milles.

Pieds de montée : 2 441.

Jour 6, vendredi 26 juillet : d’Ottumwa à Mount Pleasant

Longueur: 82 milles.

Pieds de montée : 3 124.

Jour 7, samedi 27 juillet : Mount Pleasant à Burlington

Longueur: 45 milles.

Pieds de montée : 1 099.

Philip Joens a monté RAGBRAI 18 fois et a effectué sept fois la randonnée de rivière en rivière. Il couvre le commerce de détail, l’immobilier et RAGBRAI pour le Des Moines Register. Il peut être contacté au 515-284-8184, à [email protected] ou sur Twitter @Philip_Joens