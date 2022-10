Êtes-vous prêt à avoir l’esprit époustouflé ? Regardez les talents de tir à l’arc de cette cascadeuse d’Hollywood

Vous avez peut-être vu des cascades visuellement spectaculaires. Qu’il s’agisse de sauter d’immeubles de grande hauteur ou de gymnastes montrant leur flexibilité, les médias sociaux regorgent de vidéos de personnes montrant des compétences époustouflantes. La vidéo d’un de ces archers a fait surface en ligne, montrant des compétences folles en tir à l’arc pied-bouche.

Orissa Kelly, cascadeuse, gymnaste et archère hollywoodienne, a montré ses talents de tir à l’arc époustouflants dans une vidéo de 3 minutes. Elle n’est pas seulement une grande archère, mais prend également les meilleurs coups en utilisant son pied pour tenir l’arc. La vidéo montre Orissa en train de tirer avec sa jambe et le hic, c’est qu’elle allume ses flèches en feu. La deuxième photo qu’elle prend provient d’un hélicoptère au milieu d’un lac.

Elle explique ensuite son parcours d’apprentissage du tir à l’arc et comment elle est arrivée là où elle est. L’archer et cascadeuse a expliqué qu’elle avait commencé à apprendre le tir à l’arc en 2015 alors qu’elle n’en savait rien. Elle a alors pensé à élargir ses compétences en apprenant à tirer avec ses jambes. Sa devise est “pourquoi être le meilleur dans quelque chose quand tu peux être le seul !”

Partagée par le populaire influenceur automobile Supercar Blondie le 25 septembre, la vidéo a gagné plus de 6,3 crores de vues et plus de 3,34 lakh de réactions. Orissa a même partagé qu’elle est une cascadeuse qui a travaillé pour des films hollywoodiens populaires comme “Wonder Woman”.

Orissa tire non seulement avec ses mains et ses jambes, mais aussi avec sa bouche. De plus, elle parcourt le monde pour se produire et mettre en valeur ses compétences. Tous ses coups astucieux sont incroyablement précis.

https://www.facebook.com/reel/628388092225798/?s=single_unit

Orissa est maintenant devenue une créatrice de contenu et laisse constamment ses abonnés émerveillés par ses talents de tir à l’arc et ses cascades. Une vidéo sur sa page Facebook officielle la montre en train de faire une séparation dans l’espace des bagages de cabine sur un vol.

