Êtes-vous plus résilient que la plupart des gens ? Répondez à ce questionnaire pour le savoir

Dans un monde de plus en plus chaotique, nous devons nous attendre à être confrontés à un nombre croissant de revers, de distractions et de défis. C’est pourquoi nous avons plus que jamais besoin de résilience.

La résilience est L’un des six « muscles mentaux » qui constituent la force mentale, ou la capacité à réguler de manière productive vos émotions, vos pensées et vos comportements. C’est essentiel pour réussir, mais difficile à cultiver.

La bonne nouvelle est que, comme je le partage dans mon nouveau livre « Le leader mentalement fort« Tout le monde peut développer des habitudes qui lui permettent d’être plus résilient et plus fort.

Une partie de mes recherches sur la force mentale consistait à développer une auto-évaluation cela vous permet d’évaluer où vous en êtes en ce qui concerne chacun des six muscles et de comprendre ce que vous pouvez faire pour progresser.

Voici une mini-évaluation axée sur la force : si vous pouvez répondre « toujours » à ces sept questions, vous êtes déjà plus résilient que la plupart.