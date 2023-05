Êtes-vous moins payé que vos pairs ? Que faire de la compression des salaires

Les lois sur la transparence salariale – qui obligent les employeurs à divulguer les échelles salariales – présentent plusieurs avantages, notamment l’équité salariale et des négociations plus fructueuses pendant le processus d’embauche. Mais cela peut conduire à plus d’insatisfaction et de démissions, car les employés « détectent les inégalités » entre eux, selon la société d’analyse des personnes Visier. Compression salariale peut se produire lorsque les salaires des employés de longue date ne suivent pas le rythme du marché, a-t-il expliqué – tandis que les nouveaux employés sont payés au taux du marché. Andrea Derler, directrice de la recherche et de la valeur chez Visier, a déclaré à CNBC Make It que même si la compression des salaires n’est pas nouvelle, elle deviendra plus largement connue à mesure que les conversations ouvertes sur les salaires deviendront plus courantes.

« La compression des salaires a toujours été une réalité, mais parfois cachée à l’employé parce qu’il n’était pas au courant des salaires de ses pairs – la transparence salariale est en train de changer cela », a-t-elle ajouté.

Les ajustements salariaux ralentissent les démissions

Rapport « New Facts about pay » de Visier a constaté que l’incapacité à identifier et à traiter rapidement les effets de la compression des salaires sur une équipe peut entraîner «des démissions plus nombreuses et plus rapides». Ses conclusions ont été tirées de sa base de données de plus de 18 millions de dossiers d’employés dans 75 pays. Selon une enquête de novembre 2022 de ResumeBuilder.com, environ 1 travailleur sur 20 aux États-Unis démissionnera s’ils découvrent qu’ils gagnent moins que leurs collègues. Pour résoudre ce problème, les entreprises doivent mettre en œuvre des «ajustements de salaire», qui sont différents des changements de salaire annuels – et qui sont généralement des efforts plus importants à l’échelle de l’entreprise, a déclaré Derler.

Toute forme de reconnaissance, d’opportunité de croissance ou d’appréciation peut avoir des effets similaires, mais … l’ajustement des paiements est un moyen efficace de fidéliser les membres existants de l’équipe après l’embauche d’un membre de l’équipe mieux rémunéré.

« Les augmentations en pourcentage des salaires des employés sont déterminées en tenant compte de divers facteurs, par exemple, si l’entreprise a atteint ou non ses objectifs financiers annuels, mais aussi les performances individuelles ou d’équipe des employés », a déclaré Derler. Les ajustements salariaux, cependant, visent les individus au niveau de l’équipe locale pour tenir compte du « risque de sortie des travailleurs », a-t-elle ajouté. Visier a constaté que les employés dont les salaires n’étaient pas ajustés pour tenir compte des nouveaux membres de l’équipe les mieux payés dans les six mois ont démissionné 1,8 fois plus tôt que ceux qui ont reçu des ajustements au cours du premier mois.

De plus, les employés qui n’avaient pas reçu d’ajustement depuis 12 mois ont démissionné 2,3 fois plus tôt, a déclaré Visier. « [This] suggère qu’il est important de rassurer les employés sur le fait que malgré le nouvel entrant, ils sont toujours appréciés dans l’entreprise », a déclaré Derler. « Toute forme de reconnaissance, d’opportunité de croissance ou d’appréciation peut avoir des effets similaires, mais … l’ajustement des paiements est un moyen efficace de conserver les membres de l’équipe existants après l’embauche d’un membre de l’équipe mieux rémunéré. »

Pourquoi l’insatisfaction se produit

Une multitude de facteurs peuvent être à l’origine des différences de salaire : compétences, éducation, expérience, salaire antérieur et compétences en négociation, a déclaré Visier. Néanmoins, il est toujours important pour les entreprises d’envisager un ajustement pour les employés qui sont dans l’entreprise depuis plus longtemps, a-t-il ajouté.

[New employees] n’ont toujours pas l’expérience interne dans le rôle, ainsi que les connaissances institutionnelles globales que les autres possèdent. Leur entrée à un niveau ou à un salaire plus élevé… apporte toujours un élément potentiellement menaçant et compétitif.

« Nous avons tous vécu cela : lorsqu’un nouveau membre de l’équipe entre dans une équipe, cela affecte les membres de l’équipe existante, simplement parce que le travail et les responsabilités sont redistribués, et la formation et l’intégration sont en partie prises en charge par ceux qui occupent leur poste depuis plus longtemps. » dit Derler. Même si un nouvel entrant est plus ancien et donc mieux payé, cela peut amener les employés actuels à remettre en question leur propre position et leur propre salaire, a-t-elle ajouté. « [This] aurait également pu anéantir les espoirs existants de promotion des membres de l’équipe qui occupaient le poste depuis plus longtemps – ce qui a conduit à des questions telles que « Ils entrent à un niveau plus élevé que moi, pourquoi n’ai-je pas été promu à la place? » «

C’est pourquoi les taux de démission sont plus élevés chez les employés dont les salaires sont restés les mêmes pendant longtemps après que les nouveaux membres de l’équipe hautement rémunérés sont entrés dans l’équipe, a déclaré Derler. « [New employees] n’ont toujours pas l’expérience interne dans le rôle, ainsi que les connaissances institutionnelles globales que les autres possèdent. Leur entrée à un niveau ou à un salaire plus élevé… apporte toujours un élément potentiellement menaçant et compétitif. »

Ce que tu peux faire