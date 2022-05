Êtes-vous heureux? Votre patron demande.

“C’est” je ne vais pas vous aider à solidifier votre emploi du temps à l’avance d’une manière qui vous aidera, mais voici un code de réduction “”, a déclaré Jessica Martinez, 46 ans, responsable de programme dans une fondation mondiale qui détient depuis longtemps Wine les mercredis et distribue maintenant des cadeaux de retour au bureau, comme des bouteilles d’eau.

Après que la variante Omicron ait anéanti les espoirs des entreprises d’un retour au travail en personne à la fin de l’année dernière, un nouveau chapitre RTO semble maintenant s’ouvrir.

“Les gens essaient de tout ramener à la” normale “, mais la vérité est que la normalité était terrible pour certaines personnes”, a-t-elle poursuivi. “Pourquoi ne pas simplement donner aux gens ce qu’ils veulent vraiment ?”

Dans certains lieux de travail, le « bonheur » peut signifier laisser les employés choisir leurs propres superviseurs. Cela peut signifier se débarrasser des évaluations de performance. Cela signifie aussi généralement mesurer les niveaux de bonheur – bien que tout le monde ne soit pas d’accord sur ce que signifie même le bonheur. Voir le Dalaï Lama, Dale Carnegie et Barbara Ehrenreich pour commencer.

Les économistes et les psychologues comportementaux ont, ces dernières années, montré aux employeurs qu’il y avait une analyse de rentabilisation pour leur fixation sur la positivité. Une étude du Journal of Labor Economics a révélé que les personnes à qui l’on donnait des chocolats à manger et des comédies à regarder – des générateurs de bonheur communs – étaient 12% plus productives qu’un groupe laissé seul. Une autre étude du Journal of Financial Economics a montré que les entreprises figurant dans la liste des 100 meilleurs lieux de travail ont des rendements pour les actionnaires plus élevés que leurs pairs.

“Il existe des preuves que nous nous trompons sur la flèche causale du bonheur”, a déclaré Laurie Santos, une scientifique cognitive qui enseigne le cours populaire de Yale sur le bonheur. “Vous pensez, ‘Je me sens productif au travail et les choses vont bien au travail et donc je suis heureux.’ Mais les preuves semblent suggérer que l’autre flèche existe également, que le bonheur peut vraiment affecter votre performance au travail.