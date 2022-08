Êtes-vous assez observateur pour localiser le crocodile en 5 secondes ?

Sur Internet, on peut trouver une abondance d’énigmes, de devinettes ou d’images intéressantes, qui nous laissent souvent perplexe. Les illusions d’optique sont une forme de contenu aussi déconcertant. Ils impliquent une tromperie visuelle et sont un excellent moyen de tromper notre cerveau. Ils sont captivants et peuvent être appréciés comme un jeu tout en aidant à stimuler notre mémoire. Voici une autre image optiquement illusoire qui fait le tour des réseaux sociaux. Êtes-vous prêt à défier votre cerveau et à découvrir ce qui se cache ici ?

Regardez cette photo d’un étang à végétation dense. Pouvez-vous deviner qu’il y a un crocodile caché dans les plantes ? Regarder attentivement. On dit qu’un cerveau bien entraîné ne met pas plus de 5 secondes pour remarquer le prédateur caché. C’est un test de votre niveau d’observation.

Commençons par comprendre ce qu’est l’image. Au premier coup d’œil, on pourra voir qu’il y a une végétation dense dans ce qui ressemble à un étang, qui pourrait faire partie d’une petite rivière. D’après la végétation, on peut comprendre qu’il se trouve quelque part dans la nature ou qu’il n’a pas été soigné depuis des mois. La présence apparente d’un énorme prédateur à l’intérieur, indique également que la zone est inhabitée.

Étant donné que la flore aquatique et le crocodile sont tous les deux de la même couleur, il est assez éprouvant de localiser l’animal au début. Mais, si vous avez les yeux perçants, vous pourrez le repérer en seulement 5 secondes. Avez-vous réussi à trouver le prédateur ?

C’est un peu délicat, mais laissez-nous vous donner quelques conseils. Étant un animal qui chasse, un crocodile aimerait se cacher de sa proie afin de lancer une attaque soudaine. Par conséquent, il se peut qu’il ne soit pas à l’air libre, alors évitez de regarder la verdure déroutante. Regardez plutôt les espaces qui restent entre les deux.

Si vous ne parvenez toujours pas à le localiser, pensez à la façon dont le chasseur surveille les mouvements de sa cible. Oui. En gardant les yeux ouverts. C’est assez facile maintenant puisque tout ce que vous avez à chercher est un œil. L’environnement verdoyant peut être camouflé, mais les énormes yeux noirs resteront exposés.

Tu l’as trouvé! Il est à l’extrême gauche, légèrement au-dessus du coin inférieur, parfaitement déguisé, mais gardant un œil sur sa proie.

Il est intéressant de noter que les yeux d’un crocodile sont affinés pour se cacher à la surface de l’eau pour surveiller les proies, cependant, la bête a une vision floue sous l’eau.

