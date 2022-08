Éternuement par éternuement, les éponges remplissent les mers de leur mucus

Éternuer est loin d’être un comportement uniquement humain. Peut-être avez-vous vu votre chien ou votre chat le faire, ou avez-vous regardé une vidéo YouTube d’une girafe éternuant sur un tout-petit sans méfiance au zoo. En fait, les éternuements ne nécessitent même pas de système nerveux, encore moins de nez, et remontent à certains des premiers animaux multicellulaires : les éponges.

L’éponge existe depuis au moins 600 millions d’années. “C’est l’animal le plus prospère que je connaisse, car il est si vieux et il est partout”, a déclaré Jasper de Goeij, écologiste marin à l’Université d’Amsterdam. En tant que filtreurs, les éponges jouent un rôle crucial dans leurs écosystèmes aquatiques, puisant dans une eau remplie de matières organiques variées, la traitant et la rejetant sous forme de déchet dont se nourrissent des organismes comme les escargots, les ophiures et les vers tubicoles. “Une éponge est essentiellement un animal qui a beaucoup de petites bouches et une ou plusieurs ouvertures d’écoulement plus grandes”, a déclaré le Dr de Goeij. Ces “petites bouches” sont appelées ostia, et les ouvertures par lesquelles l’eau s’écoule sont des oscula.

Pendant des années, les scientifiques ont su que les éponges peuvent réguler leur débit d’eau avec une contraction corporelle de plusieurs minutes – c’est-à-dire un “éternuement” – mais maintenant, le Dr de Goeij et ses collègues ont découvert que les éponges semblent éternuer comme une forme de autonettoyant, libérant des particules de déchets dans le mucus à travers leurs orifices. Les travaux ont été publiés mercredi dans Current Biology.