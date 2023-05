Éternuement et stupide ? Les allergies saisonnières et votre cerveau

L’augmentation du pollen par temps chaud peut déclencher un brouillard cérébral, ainsi que des larmoiements et un nez bouché ou qui coule.

Ah, c’est la saison des allergies au temps chaud causées par le pollen des arbres, de l’herbe et de l’herbe à poux. Vous connaissez les signes : éternuements, larmoiement, congestion, gorge irritée, respiration sifflante et toux. Mais qu’en est-il du soi-disant brouillard cérébral? Cela peut être vrai pour vous aussi.

Pourquoi les allergies rendent-elles votre cerveau si brumeux ?

« Les symptômes d’allergie peuvent perturber le sommeil et rendre les gens plus fatigués et groggy », explique le Dr Mariana Castells, allergologue et immunologiste au sein de la division Allergy and Clinical Immunology du Brigham and Women’s Hospital, affilié à Harvard. « De plus, votre corps peut devenir plus faible car il combat l’inflammation déclenchée par les allergies, contribuant à la fatigue générale et rendant plus difficile la concentration et la concentration. »

Qu’arrive-t-il à votre système immunitaire lorsque vous inhalez du pollen ?

Lorsque vous inhalez du pollen, votre système immunitaire génère des anticorps appelés immunoglobulines E (IgE). Ces anticorps déclenchent la libération de substances chimiques appelées médiateurs, telles que l’histamine, les leucotriènes et les prostaglandines. Les produits chimiques affectent les tissus des yeux, du nez et de la gorge, provoquant des symptômes tels que des éternuements et des larmoiements.

4 façons de prévenir ou d’atténuer le brouillard cérébral causé par les allergies saisonnières

Gérer vos symptômes d’allergie dès leur apparition – ou prendre des mesures préventives si vous êtes sujet aux allergies au pollen – est le meilleur moyen de contrôler la réponse immunitaire allergique qui peut provoquer de la fatigue et un brouillard cérébral. Ces quatre stratégies peuvent vous aider.

Réduisez votre exposition au pollen

Gardez vos fenêtres fermées dans la mesure du possible et faites fonctionner occasionnellement un climatiseur ou utilisez un purificateur d’air avec un filtre HEPA pour aider à éliminer le pollen de l’air intérieur.

Le pollen est généralement le plus élevé d’environ 4 heures du matin à midi, alors limitez le temps passé à l’extérieur à la fin de l’après-midi ou le soir.

Vous pouvez vérifier quotidiennement le nombre de pollens dans votre région et vous inscrire aux alertes de pollen élevé à www.pollen.com.

Le port d’un masque à l’extérieur lorsque le pollen est élevé peut bloquer environ 70 à 80 % du pollen, explique le Dr Castells.

Préparez-vous avec des médicaments contre les allergies en vente libre

Les médicaments contre les allergies en vente libre (OTC) traitent de nombreux symptômes, aidant ainsi à lever le brouillard cérébral. Il est préférable d’en parler à votre médecin ou à votre pharmacien avant de commencer tout nouveau médicament, surtout si vous avez des problèmes de santé ou si vous prenez d’autres médicaments.

Les options incluent :

Pilules antihistaminiques et vaporisateurs nasaux sans somnolence. Les antihistaminiques bloquent les effets de l’excès d’histamine qui provoque des démangeaisons et un larmoiement, des éternuements et un écoulement nasal. Les sprays aident également à la congestion et à l’écoulement postnasal. « Sachez que même les marques non somnolentes ont un potentiel de sédation qui peut affecter la pensée », explique le Dr Castells. « Les gens tolèrent différemment les antihistaminiques, vous devrez donc peut-être essayer plus d’une marque pour évaluer l’efficacité et les effets secondaires potentiels. » La loratadine (Claritin), la cétirizine (Zyrtec) et la fexofénadine (Allegra) sont moins sédatives que les antihistaminiques de première génération tels que la diphenhydramine (Benadryl).

Les antihistaminiques bloquent les effets de l’excès d’histamine qui provoque des démangeaisons et un larmoiement, des éternuements et un écoulement nasal. Les sprays aident également à la congestion et à l’écoulement postnasal. « Sachez que même les marques non somnolentes ont un potentiel de sédation qui peut affecter la pensée », explique le Dr Castells. « Les gens tolèrent différemment les antihistaminiques, vous devrez donc peut-être essayer plus d’une marque pour évaluer l’efficacité et les effets secondaires potentiels. » La loratadine (Claritin), la cétirizine (Zyrtec) et la fexofénadine (Allegra) sont moins sédatives que les antihistaminiques de première génération tels que la diphenhydramine (Benadryl). Pilules décongestionnantes, comme la phényléphrine (Sudafed PE) et la pseudoéphédrine (Sifedrine, Sudafed). Les décongestionnants rétrécissent les minuscules vaisseaux sanguins, ce qui diminue la sécrétion de liquide dans les voies nasales, aidant à déboucher le nez bouché. Cependant, ils peuvent augmenter la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Ils ne sont pas recommandés pour une utilisation prolongée, alors consultez votre médecin si vous avez des problèmes cardiaques ou de tension artérielle. Les sprays nasaux décongestionnants, tels que l’oxymétazoline (Afrin), peuvent être utilisés pendant plusieurs jours, mais une utilisation continue peut entraîner une aggravation de la congestion nasale.

comme la phényléphrine (Sudafed PE) et la pseudoéphédrine (Sifedrine, Sudafed). Les décongestionnants rétrécissent les minuscules vaisseaux sanguins, ce qui diminue la sécrétion de liquide dans les voies nasales, aidant à déboucher le nez bouché. Cependant, ils peuvent augmenter la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Ils ne sont pas recommandés pour une utilisation prolongée, alors consultez votre médecin si vous avez des problèmes cardiaques ou de tension artérielle. Les sprays nasaux décongestionnants, tels que l’oxymétazoline (Afrin), peuvent être utilisés pendant plusieurs jours, mais une utilisation continue peut entraîner une aggravation de la congestion nasale. Médicaments combinés antihistaminiques et décongestionnants ont « D » ajouté à la fin des noms de marque, tels que Zyrtec-D, Allegra-D et Claritin-D, qui combinent différents médicaments antihistaminiques avec la pseudoéphédrine décongestionnante.

ont « D » ajouté à la fin des noms de marque, tels que Zyrtec-D, Allegra-D et Claritin-D, qui combinent différents médicaments antihistaminiques avec la pseudoéphédrine décongestionnante. Sprays nasaux de stéroïdes, comme la triamcinolone (Nasacort), le budésonide (Rhinocort) et la fluticasone (Flonase), réduisent l’inflammation qui provoque la congestion, l’écoulement nasal ou les démangeaisons et les éternuements. « Il est souvent préférable de les prendre avant le début de la saison pollinique, surtout si vous êtes sensible aux allergies », explique le Dr Castells. Les effets secondaires peuvent inclure une sécheresse nasale et, rarement, des saignements de nez. Les personnes atteintes de glaucome doivent les prendre avec prudence, car elles peuvent augmenter la pression à l’intérieur de l’œil, entraînant une perte de vision potentielle.

Envisagez des injections ou des comprimés contre les allergies sur ordonnance

Si les allergies sont graves ou si les remèdes en vente libre ne suffisent pas, un allergologue peut recommander des injections contre les allergies ou éventuellement des comprimés conçus pour traiter certaines allergies.

Les injections contre les allergies sont des injections régulières de petites quantités de votre allergène, la dose augmentant progressivement avec le temps. « Les injections contre les allergies n’éliminent pas complètement votre allergie, mais modifient votre réponse immunitaire pour mieux la tolérer », explique le Dr Castells. Lors d’une phase d’accumulation, la dose d’allergènes augmente progressivement en une ou deux prises hebdomadaires pendant trois à six mois. Pendant la phase d’entretien, vous recevez des injections mensuelles pendant trois à cinq ans. « Lorsque vous avez terminé, l’effet protecteur peut durer plusieurs années », explique le Dr Castells.

Les comprimés pour traiter les allergies aux graminées et aux mauvaises herbes offrent une protection similaire à celle des injections. Ces comprimés se dissolvent sous la langue. Le Dr Castells dit qu’ils devraient être utilisés quotidiennement avant et pendant les saisons polliniques pendant au moins cinq saisons.

Essayez un rinçage nasal

Vous préférez sauter des médicaments ? Essayez de nettoyer votre cavité nasale deux fois par jour en utilisant une solution saline dans une petite seringue à bulbe ou un pot neti, qui ressemble à une petite théière avec un long bec. Les deux sont vendus dans les pharmacies et en ligne. Réalisée une fois le matin et le soir, cette technique simple rince le pollen.