Eternal Spring nommé candidat du Canada pour le meilleur film international aux Oscars

Printemps éternelun documentaire qui fait suite à la prise de contrôle d’une chaîne de télévision d’État par des militants chinois, sera la candidature du Canada pour le meilleur long métrage international, a annoncé Téléfilm Canada mercredi.

Réalisé par Jason Loftus, le film sera la première soumission d’animation, documentaire et en mandarin du Canada pour la catégorie du meilleur long métrage international des Oscars.

“Cela change la donne avec la reconnaissance que le Canada offre”, a déclaré Loftus à propos de l’importance de la nomination lors d’une conférence de presse de Téléfilm peu après l’annonce. “Alors, évidemment, nous sommes impatients de le présenter au plus grand nombre de personnes possible.”

Le film a eu sa première nord-américaine au festival Hot Docs de Toronto plus tôt cette année et utilise l’animation de l’illustrateur chinois Daxiong, qui a pris part à la rébellion que le film présente. Il raconte l’histoire de la façon dont le groupe spirituel interdit Falun Gong a piraté un radiodiffuseur d’État chinois pour exposer la désinformation du gouvernement et la répression exercée contre eux.

Loftus a déclaré avoir réalisé le film avec sa partenaire, Masha Loftus, originaire de la ville de Changchun, où se sont déroulés les événements du film. La production a duré près de six ans, période pendant laquelle Jason Loftus a déclaré que le gouvernement chinois – après avoir appris l’existence du documentaire – avait commencé à exercer des pressions sur eux.

REGARDER | Bande-annonce du printemps éternel :

Loftus dit qu’il fabriquait un jeu vidéo dans le pays au cours de la même période, lorsque le gouvernement chinois a dit à l’éditeur avec lequel il travaillait de couper les liens avec lui. Il a également déclaré que la famille de sa femme avait reçu des appels téléphoniques d’enquête du bureau chinois de la sécurité publique.

“Il y a définitivement ce moment où vous pensez, est-ce que ça vaut le coup ici?” il a dit. “Et y a-t-il un risque potentiel, y a-t-il un contrecoup potentiel en faisant cela?”

“Nous avons estimé qu’il était important, malgré ce risque, de pouvoir continuer à raconter cette histoire.”

Printemps éternel se joint à une longue liste de soumissions canadiennes aux Oscars, bien que seulement sept se soient rendues aux nominations officielles. Parmi ceux-ci, un seul a gagné — celui de Denys Arcand Les invasions barbares en 2004.

Les entrées qui ont fait la coupe finale seront annoncées le 24 janvier 2023, aux côtés de la liste complète des nominations aux Oscars.

Les Oscars eux-mêmes auront lieu le 12 mars.

Printemps éternel sortira en salles à Toronto, Vancouver et Montréal le 23 septembre de cette année, avec des sorties en salles plus larges en Australie, aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Royaume-Uni cet automne.