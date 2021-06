Étend la capacité RAN virtualisée pour prendre en charge la radio MIMO massive en bande C – Samsung Global Newsroom

Autre étape importante, la solution virtualisée de Samsung atteint les vitesses maximales 5G sur le spectre de la bande C

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que son RAN(vRAN) virtualisé 5G commercial prend désormais en charge son dernier Radios massives MIMO en bande C, une première pour l’industrie et une étape clé dans la technologie de virtualisation. De plus, la société a atteint une vitesse vRAN 5G supérieure à 1,5 Gbit/s sur le spectre de la bande C. Avec ces résultats – réalisés lors d’une démonstration dans le laboratoire de Samsung en Corée – la société continue d’étendre les limites de la performance vRAN de la prise en charge de la bande basse l’année dernière à la bande moyenne aujourd’hui. Samsung mène également actuellement des essais sur le terrain en utilisant ces produits et prévoit de commercialiser la solution cette année.

La démonstration a tiré parti de la technologie E-UTRAN New Radio Dual Connectivity (EN-DC) combinant 40 MHz de fréquence 4G et 100 MHz de fréquence 5G sur le spectre de la bande C. Grâce à l’approche à double connectivité, Samsung a atteint 2,25 Gbit/s au total sur un seul appareil utilisateur. Pour la démonstration, Samsung a utilisé sa dernière radio virtualisée RAN, C-Band 64T64R Massive MIMO et Noyau 5G natif du cloud. Le vRAN de Samsung, qui est déjà utilisé pour fournir des services sur le spectre à bande basse aux États-Unis, a prouvé sa capacité à prendre en charge les radios Massive MIMO grâce à cette réalisation.

« En combinant notre véritable solution vRAN et la puissante radio MIMO massive C-Band 64T64R pour la première fois dans l’industrie, Samsung a réalisé une percée significative, multipliant par dix le débit, améliorant l’expérience utilisateur et montrant notre leadership dans la technologie virtualisée », a déclaré Junehee Lee, vice-présidente exécutive et responsable de la R&D, Réseaux chez Samsung Electronics. « Cette étape est le résultat des efforts continus de Samsung en matière d’innovation 5G, soutenus par une expérience de commercialisation mondiale, et nous visons à poursuivre les efforts de R&D pour aider les opérateurs mobiles à fournir des solutions pionnières. »

La solution vRAN de Samsung permet aux opérateurs mobiles d’apporter plus de flexibilité, d’évolutivité et d’efficacité des ressources dans la gestion de réseau avec divers spectres en Time Division Duplex (TDD) et Frequency Division Duplex (FDD). La solution d’aujourd’hui est importante car elle démontre comment le vRAN de l’entreprise offre une parité de performances avec les équipements matériels traditionnels, tout en couvrant le spectre de la bande basse à la bande moyenne, et en prenant en charge les solutions radio extérieures et intérieures pour les réseaux privés et les opérateurs.

« Les opérateurs nous disent constamment que la virtualisation RAN est une priorité alors qu’ils cherchent à accélérer leurs déploiements de réseau et de services 5G », a déclaré Peter Jarich, responsable de GSMA Intelligence. « Les dernières démonstrations de Samsung seront bien reçues, signalant que le 5G vRAN est une option viable, atteignant des performances comparables à celles du matériel spécialement conçu à cet effet. »

Samsung a récemment annoncé son portefeuille complet de solutions C-Band, y compris des radios macro et micro, des solutions d’intérieur, des outils d’optimisation de réseau ainsi que la radio C-Band Massive MIMO qui a déjà été commercialisée aux États-Unis. La solution 5G vRAN de la société a été déployée le dernier année, offrant la première commercialisation à grande échelle de l’industrie d’une solution de réseau 5G entièrement virtualisée.

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions 5G de bout en bout, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse l’industrie à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché, des solutions RAN et Core entièrement virtualisées aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation alimentés par l’IA. La société fournit actuellement des solutions de réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.