Été chaud et sec : le gouvernement néerlandais déclare une pénurie d’eau

« La pénurie d’eau a déjà un effet négatif sur le transport maritime et l’agriculture en particulier », a déclaré le ministre de l’Infrastructure et de la Gestion de l’eau, Mark Harbers.

LA HAYE, Pays-Bas – Le gouvernement néerlandais a déclaré mercredi une pénurie nationale d’eau causée par l’été chaud et sec qui dessèche une grande partie de l’Europe, et a formé une équipe nationale pour élaborer des mesures de gestion de l’approvisionnement, tout en demandant au public de participer également avec des économies.

Très peu de pluie est tombée aux Pays-Bas au cours de l’été, et les conditions sèches plus au nord et à l’est de l’Europe signifient que moins d’eau coule dans le pays dans les rivières.