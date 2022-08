Été chaud et sec : le gouvernement néerlandais déclare une pénurie d’eau

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – Le gouvernement néerlandais a déclaré mercredi une pénurie nationale d’eau causée par l’été chaud et sec qui dessèche une grande partie de l’Europe, et a formé une équipe nationale pour élaborer des mesures de gestion de l’approvisionnement, tout en demandant au public de également cotisez avec des économies.

« La pénurie d’eau a déjà un effet négatif sur le transport maritime et l’agriculture en particulier », a déclaré le ministre de l’Infrastructure et de la Gestion de l’eau, Mark Harbers.

Il a exhorté les gens « à bien réfléchir avant de laver leur voiture ou de remplir complètement leur piscine gonflable. Les Pays-Bas sont un pays d’eau, mais notre eau est précieuse ici aussi.

Très peu de pluie est tombée aux Pays-Bas au cours de l’été, et les conditions sèches plus au nord et à l’est de l’Europe signifient que moins d’eau coule dans le pays dans les rivières.

Le gouvernement a déclaré que l’approvisionnement en eau potable n’était pas menacé et que de nouvelles mesures n’étaient pas encore nécessaires, mais pourraient l’être “dans les semaines à venir”.

Les autorités de l’eau dans certaines parties du pays ont déjà imposé des restrictions aux agriculteurs qui pulvérisent de l’eau sur les cultures, et plusieurs petits ferries traversant des rivières ont été mis hors service en raison des faibles niveaux d’eau. Les conditions de sécheresse entravent également les barges de transport de marchandises qui sillonnent les rivières du pays.

Au milieu de la flambée des températures le mois dernier, les autorités d’Amsterdam ont été obligées de pulvériser de l’eau sur les ponts mécaniques pour les empêcher de se dilater et de se bloquer.

Les Pays-Bas sont le dernier pays à ressentir les effets des conditions sèches. L’exécutif de l’Union européenne a averti le mois dernier que le continent faisait face à l’une de ses années les plus difficiles en ce qui concerne les catastrophes naturelles telles que les sécheresses et les incendies de forêt en raison du changement climatique croissant.

The Associated Press