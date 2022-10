‘Etched in Stone’ Cemetery Heritage Walk dévoile des histoires de pierres tombales des premiers résidents de Sycamore, des pionniers – Shaw Local

SYCOMORE – L’histoire de Sycamore a pris vie dimanche pour la promenade du patrimoine du cimetière d’Elmwood “Etched in Stone” organisée par le Centre d’histoire du comté de DeKalb.

L’événement annuel, qui s’est tenu au cimetière d’Elmwood, a amené des dizaines de personnes à en apprendre davantage sur certains des premiers résidents et pionniers de la ville.

“Je pense que venir dans les cimetières est un endroit vraiment cool pour en savoir plus sur votre histoire, auquel la plupart des gens ne pensent même pas”, a déclaré Michelle Donahoe, directrice exécutive du centre d’histoire du comté de DeKalb. “C’est formidable que nous ayons des gens qui viennent et veulent en savoir plus.”

Le bénévole Joe McCormick parle de la vie du maréchal Stark, qui était l’un des premiers pionniers, lors de la marche du cimetière Etched in Stone le dimanche 9 octobre 2022, au cimetière Elmwood à Sycamore. L’événement, organisé par le centre d’histoire du comté de DeKalb, a raconté les histoires de certaines personnes locales qui y sont enterrées. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Des guides bénévoles guidaient à tour de rôle les participants vers les tombes des pionniers et autres premiers habitants de Sycamore. Les présentateurs ont raconté les histoires de la vie de chaque personne décédée.

Joe McCormick a fait une présentation sur le maréchal Stark, l’un des premiers pionniers qui a déjà été commissaire à l’éducation, mais dont les entreprises commerciales dans le commerce et les métiers du bois sont devenues très rentables.

“Son travail principal était d’acheter des terres dans et autour de Sycamore et DeKalb”, a déclaré McCormick, faisant référence au rôle de Stark en tant que commissaire à l’éducation.

McCormick a déclaré que Stark avait 10 enfants qui ont tous vécu jusqu’à l’âge adulte, se sont mariés et ont eu leurs propres enfants, ce qui était très rare compte tenu de l’époque.

Stark est mort de vieillesse le 26 décembre 1882.

McCormick a déclaré que tous les enfants de Stark étaient à son chevet, ce qui est assez impressionnant.

Donahoe a présenté le révérend WM Jones, évêque d’Israël de l’armée du cheval blanc de l’église de Dieu, 248 North Avenue, Sycamore.

“L’Église d’Israël de Dieu est devenue une partie importante de sa vie lorsqu’il a été ordonné en 1911 à l’église de Danville”, a déclaré Donahoe.

En 1918, Sycamore serait considéré comme le siège national de l’église.

« Aujourd’hui, il y a, je crois, 18 églises à travers le pays qui sont connectées à l’Église d’Israël de Dieu », a déclaré Donahoe.

Jones est décédé en 1972 après avoir dirigé l’Église d’Israël de Dieu pendant 49 ans. Donahoe a déclaré qu’il défendait les droits civiques, l’amour, l’éducation, l’égalité des chances, l’entraide et la responsabilité de soi.

“C’était un héritage incroyable dans notre communauté, juste un leader national”, a déclaré Donahoe. “Nous ne pensons normalement pas à Sycamore en termes nationaux, mais il était certainement connu à l’échelle nationale.”

L’événement a été rendu possible par le comité de marche du cimetière, composé de membres des Sons of Union Veterans of the Civil War EF Dutton Camp # 49, Sycamore, Illinois et des bénévoles du DeKalb County History Center.

“Nous dépendons vraiment beaucoup de nos bénévoles pour faire beaucoup de nos programmes et événements”, a déclaré Donahue.