Paul Arriola, Jesus Ferreira et Jonathan Lewis ont tous marqué deux fois alors que les Américains ont battu Trinité-et-Tobago lors d’un match amical à Orlando dimanche soir.

L’équipe de Gregg Berhalter pour le match amical était composée de joueurs nationaux, car des stars comme Christian Pulisic et Tyler Adams n’ont pas été appelées alors que le match tombait en dehors d’une fenêtre normale de la FIFA.

Cependant, les États-Unis n’ont pas perdu de temps pour figurer sur la feuille de match, Lewis et Ferreira trouvant tous les deux le filet en 10 minutes pour donner aux hôtes une avance de 2-0.

Ferreira, un milieu de terrain du FC Dallas âgé de 20 ans, a obtenu la citoyenneté américaine en décembre 2019, a fait ses débuts aux États-Unis en février dernier et est un fils de l’ancien milieu de terrain colombien David Ferreira. Il a marqué un but et trois premières en première mi-temps seul.

Arriola a prolongé l’avantage des Américains juste après la barre des 20 minutes, enterrant un premier tir d’une aide de Ferreira à la suite d’une contre-attaque rapide des États-Unis.

Les hôtes ont continué de dominer le reste de la première mi-temps et ont vu Arriola marquer à nouveau avant la pause d’une autre passe décisive de Ferreira alors que les États-Unis prenaient une avance de 4-0 dans le vestiaire.

Aaron Long, le capitaine américain ce soir-là, a lancé la première frappe américaine après le redémarrage, renvoyant le ballon à travers le but de Trinidad que Miles Robinson a frappé pour son premier but international en carrière.

Les joueurs américains célèbrent après avoir marqué un but contre Trinidad et Tobago lors d’un match amical. Images AP

Lewis a ajouté son deuxième et le sixième but des Américains de la soirée, coupant à l’intérieur du flanc gauche et envoyant un puissant tir du pied droit devant le gardien impuissant de Trinidad Adrian Foncette.

L’attaque a continué pour les États-Unis avec Ferreira marquant à nouveau peu de temps après l’heure de jeu quand il a réglé une passe dans la zone de Jackson Yueill avec sa première touche et a battu Foncette au deuxième poteau avec son deuxième.

Trinité-et-Tobago a eu la chance de marquer sur penalty à la 65e minute, mais Matt Turner, qui faisait ses débuts dans le but pour les États-Unis, a deviné juste sur le coup de pied d’Alvin Jones et a effectué l’arrêt pour préserver sa feuille blanche.

George Bello, Daryl Dike et Tanner Tessmann ont fait leurs débuts plus tard dans la seconde période, augmentant les débuts américains à 63 depuis la défaite d’octobre 2017 à Trinidad qui a empêché les Américains d’atteindre la Coupe du monde 2018, Le total comprend 40 matchs en 23 depuis que Berhalter est devenu entraîneur avant 2019.

En plus de la préparation de l’équipe américaine U23 pour les qualifications olympiques et de deux matches amicaux seniors en mars, les Américains envisagent également une demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF contre le Honduras en juin et le début des qualifications pour la Coupe du monde à Trinidad en septembre. fait partie d’une 2021 très chargée.