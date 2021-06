États-Unis vs Nigeria – Rapport de match de football – 16 juin 2021

Christen Press et Lynn Williams ont marqué alors que l’équipe nationale féminine des États-Unis a baptisé Q2 Stadium à Austin, au Texas, avec une victoire 2-0 sur le Nigeria mercredi.

Press a marqué dans la deuxième minute du temps d’arrêt de la première mi-temps et Williams a marqué dans la quatrième minute de la prolongation en seconde période alors que les États-Unis ont mené leur séquence d’invincibilité à 42 matchs (38-0-4), dont 9-0-1. cette année.

La gardienne Tochukwu Oluehi a maintenu les Nigérianes dans le match avec le meilleur de ses quatre arrêts sur un tir de Press de 12 mètres à la 85e minute, mais Williams a ensuite pris le dessus sur la défense et a dribblé autour du gardien de but pour son 11e but international.

Alyssa Naeher a effectué un arrêt pour les États-Unis tout en enregistrant son 42e blanchissage et son 13e à ses 14 derniers matchs.

Les États-Unis ont une fiche de 51-0-5 lors de leurs 56 derniers matchs à domicile avec 18 victoires consécutives.

Le match était le dernier de trois depuis le 10 juin qui étaient les derniers déterminants avant que l’entraîneur Vlatko Andonovski n’annonce sa liste de 18 joueurs et quatre remplaçants pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Il emmènera ensuite son équipe affronter le Mexique à East Hartford, Connecticut, les 1er et 5 juillet lors des derniers matchs avant l’ouverture du tournoi olympique le 21 juillet contre la Suède.

Press a marqué le premier but au Q2 Stadium, le domicile de 260 millions de dollars et 20 500 places de l’Austin FC, l’équipe d’expansion de la Major League Soccer qui fait ses débuts à domicile contre les tremblements de terre de San Jose samedi.

Elle a fourni le score décisif grâce à une passe décisive de Carli Lloyd, qui a profité d’un faible dégagement pour passer habilement le ballon devant la presse.

Press a été le haut de la surface pour une frappe de première touche qui s’est recroquevillée au deuxième poteau pour son 61e but international, rompant l’égalité avec Shannon MacMillan pour se hisser au neuvième rang de la liste de tous les temps de l’USWNT.

Les États-Unis ont eu du mal à terminer leurs opportunités, un peu comme lors de leur match contre le Portugal le 10 juin lorsque Sam Mewis a marqué à la 76e minute pour une victoire 1-0.