États-Unis vs Mexique : où regarder aux États-Unis

Les États-Unis contre le Mexique sont la plus grande rivalité du soccer international nord-américain.

L’USMNT et Le Tri sont les deux plus grandes équipes de la CONCACAF, et les matchs entre les nations voisines sont toujours importants.

Où trouver les États-Unis contre le Mexique

OMS États-Unis contre Mexique QUOI Demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF QUAND 21 h 15 HE / 18 h 15 HP • Jeudi 15 juin 2023 OÙ Paramount+ ESSAI GRATUIT REGARDE MAINTENANT

Étant un match international qui se déroule dans plusieurs compétitions, les États-Unis contre le Mexique peuvent être trouvés sur divers réseaux et services.

Regardez les États-Unis contre le Mexique à la télévision américaine

Les États-Unis et le Mexique sont deux des trois seules équipes (l’autre étant le Canada) à avoir remporté la Gold Cup de la CONCACAF. Les droits anglais de cette compétition sont détenus par FOX, avec des jeux sur FS1, FS2, FOX Soccer Plus et les affiliés FOX en direct. USA-Mexico est un jeu énorme et figurerait probablement sur FS1 ou FOX.

Univision détient les droits en espagnol, USA-Mexique étant presque toujours diffusé sur la chaîne principale, avec TUDN.

La Ligue des Nations de la CONCACAF, cependant, est sur les plateformes CBS, principalement Paramount +. Les États-Unis et le Mexique se rencontrant en demi-finale ou en demi-finale pourraient voir les matchs transférés sur CBS en direct ou sur CBS Sports Network.

Turner Sports (anglais) et Telemundo (espagnol) détiennent désormais les droits de football américain pour les qualifications et les matchs amicaux de la Coupe du monde. Ces jeux peuvent donc être trouvés sur TNT et HBO Max, et diffusés en espagnol sur Peacock.

FOX, CBS, Telemundo et Univision sont disponibles sur les fournisseurs de câble/satellite et les services de streaming Fubo, DirecTV Stream et Sling.

Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives

Offres de streaming

Fubo (avec accès à FOX, FS1, FS2, Univision, UniMás, TUDN, Telemundo et Universo) coûte 74,99 $/mois et offre un essai gratuit de 7 jours. Fubo diffuse également beIN SPORTS, GolTV, ESPN, USA, NBC en plus de nombreuses autres chaînes. Ainsi, bien qu’il soit plus cher que les services de streaming autonomes, vous obtenez beaucoup de valeur (et une tonne de football).

Histoire de la rivalité USA vs Mexique

Le tout premier match entre les États-Unis et le Mexique a eu lieu en 1934, à Rome, en Italie. La dernière place pour la Coupe du Monde de la FIFA 1934 était en jeu et les États-Unis sont sortis vainqueurs avec une victoire 4-2.

Cependant, pendant une grande partie du reste du 20e siècle, le Mexique a été le côté dominant de la rivalité. En fait, les États-Unis ne battraient plus le Mexique qu’en novembre 1980. Depuis 2000, le vent a tourné un peu plus vers les États-Unis, les Américains gardant l’avantage.

En tant qu’équipes phares de la CONCACAF au cours des dernières décennies, les deux nations se rencontrent souvent lors des finales de la Gold Cup et de la Ligue des Nations, ainsi que lors de la dernière étape des qualifications pour la Coupe du monde. Ces affrontements fréquents à haute pression ont contribué à alimenter la rivalité.

Plusieurs grandes victoires 2-0 pour les États-Unis ont créé la tradition « Dos a cero ». Les États-Unis avaient gagné 2-0 lors de la rencontre précédente, mais la victoire contre le Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2002 est généralement considérée comme le point de départ. Cinq qualifications pour la Coupe du monde depuis 2001 se sont terminées sur ce score, toutes dans l’Ohio (quatre au Crew Stadium de Columbus).

En termes de réussite globale, le Mexique est plus accompli depuis plus longtemps. Ils ont remporté la Gold Cup/CONCACAF Championship plus de fois que les États-Unis. Ils ont fait les huitièmes de finale lors de sept Coupes du monde consécutives, de 1994 à 2018, mais n’ont jamais dépassé les quarts de finale. Les États-Unis ont terminé 3e de la première Coupe du monde, mais n’ont pas réussi à atteindre de tels sommets depuis. Ils se sont qualifiés pour toutes les Coupes du monde sauf une depuis 1990, atteignant la phase à élimination directe à quatre reprises. Les quarts de finale en 2002 (atteints en battant le Mexique) sont le point culminant de l’USMNT à l’époque moderne.

Pour plus d’informations sur chaque équipe, ainsi que sur les horaires à venir et les programmes télévisés, consultez nos pages d’équipe des États-Unis et du Mexique.