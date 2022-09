États-Unis vs Japon : détails de la couverture du match amical

Les deux équipes étant qualifiées pour la Coupe du monde 2022, le match amical opposant les États-Unis au Japon a désormais des détails sur la couverture.

Ce n’est en aucun cas un jeu de compétition. Cependant, cela ne signifie pas qu’il est insignifiant. Les deux équipes ont ce concours, puis un de plus, avant la Coupe du monde en novembre. Par conséquent, c’est une chance pour les deux parties de voir quels joueurs s’intègrent le mieux. De plus, les managers peuvent commencer à prendre une décision finale quant à savoir qui montera dans l’avion pour le Qatar.

Ce match, bien qu’il s’agisse des États-Unis contre le Japon, se déroule en fait à Düsseldorf, en Allemagne. Une partie en site neutre avant un tournoi en site neutre.

Détails de la couverture USA vs Japon

Heure du coup d’envoi : 8 h 15 HE / 5 h 15 PT – vendredi 23 septembre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur fuboTV, Hulu + Live TV, YouTube TV et plus

Commentateurs : Jon Champion et Taylor Twellman

Télévision américaine : Le match est sur ESPN2 et ESPN+

Le match se déroulant en Allemagne, l’heure du coup d’envoi de 8h15 pour ceux de la côte est est la plus pratique dans l’ensemble. Au Japon, le jeu ne commence qu’à 21h15 du soir. Dès lors, l’Allemagne, qui se situe plus ou moins au milieu des deux nations en lice, remet le match à plat en milieu de journée.

Option d’affichage recommandée :

Regarder USA-Japon Comprend : LaLiga, Bundesliga, MLS et plus Regarde maintenant

Ce jeu est sur ESPN2, ESPN diffusant ses émissions matinales habituelles et SportsCenter. Avec le coup d’envoi prévu à 8h15, attendez-vous à 15 minutes de couverture d’accumulation avant le coup d’envoi.

Sam Borden fait un reportage au bord du terrain tandis que les principaux commentateurs de football d’ESPN, Jon Champion et Taylor Twellman, sont dans la cabine pour appeler le match.

États-Unis contre Japon

Au contraire, le match États-Unis contre Japon n’est qu’une opportunité pour les deux équipes d’acquérir de l’expérience avant de revenir en club.

N’oubliez pas que la Coupe du monde a lieu en novembre et que ce match, ainsi que le match suivant contre l’Arabie saoudite, est la dernière chance pour l’USMNT de jouer ensemble dans un match en direct jusqu’au match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Pays de Galles.

PHOTO : Imago / Icône Sportswire