États-Unis vs Jamaïque – Rapport de match de football – 25 juillet 2021

Le but de Matthew Hoppe à la 83e minute et les cinq arrêts de Matt Turner ont porté les États-Unis à une victoire 1-0 contre la Jamaïque à Arlington, au Texas, dimanche pour se qualifier pour les demi-finales de la Gold Cup de la CONCACAF.

Les États-Unis affronteront le Qatar à Austin, au Texas, jeudi. Le Mexique et le Canada s’affronteront dans l’autre demi-finale jeudi à Houston. La finale aura lieu le 1er août à Las Vegas.

Hoppe a reçu un centre du flanc gauche de Cristian Roldan pour le vainqueur.

Le gardien Andre Blake est sorti de sa ligne mais le ballon était au-dessus de sa main tendue et est allé à Hoppe à l’intérieur de la surface de but pour une tête et son premier but américain lors de son troisième match.

Les États-Unis ont atteint les demi-finales dans 15 des 16 Gold Cups et se sont qualifiés pour la finale 11 fois, en remportant six, juste derrière les huit titres du Mexique.

La Jamaïque cherchait sa quatrième participation consécutive en demi-finale et a commencé fort, comme en témoigne son avantage de 5-1 au chapitre des tirs au but en 45 minutes.

Le meilleur arrêt de Turner a eu lieu à la 39e minute lorsqu’il s’est complètement étiré pour repousser une frappe de 20 mètres de Junior Flemmings.

La Jamaïque a montré son intention dès le coup d’envoi d’ouverture lorsqu’elle a poussé le défenseur James Sands à un revirement profond du côté américain, mais Bobby Decordova-Reid était hors-jeu pour annuler son tir sur Turner à seulement 15 secondes du match.

Alvas Powell a testé Turner à la 14e minute avec un essai à longue distance avant que les Américains ne forcent finalement Blake, qui joue pour la Philadelphia Union of Major League Soccer, à se mettre au travail huit minutes plus tard.

Une balle errante est tombée sur Hoppe pour une forte volée qui a forcé un arrêt plongeant de Blake, qui a réussi quatre arrêts.

L’USMNT a trouvé le rythme en début de seconde période et Hoppe a réussi une autre reprise de volée à la 47e minute. Gyasi Zardes à la 65e minute, deux minutes après le début du match, a déchiré un 25 mètres que Blake a pu contrôler.