États-Unis vs Jamaïque – Rapport de match de football – 13 juin 2021

Le but de Carli Lloyd en 24 secondes, le deuxième but le plus rapide de l’histoire de l’équipe nationale féminine des États-Unis, a permis à l’équipe de Vlatko Andonovski de battre la Jamaïque 4-0 dimanche.

Lindsey Horan a marqué sur un penalty à la septième minute. Midge Purce a porté la marque à 3-0 à la 22e minute, pour son deuxième but international.

Alex Morgan a ajouté un dernier but dans les arrêts de jeu – son 110e but pour les États-Unis.

Les femmes américaines sont invaincues en 41 matchs consécutifs, la troisième plus longue séquence de l’histoire de l’équipe. L’équipe est invaincue en 55 matchs sur le sol américain.

Le but de Lloyd était le plus rapide pour les Américains depuis que Morgan a marqué en 12 secondes contre le Costa Rica lors d’un match de 2016.

Lloyd est également devenue la femme la plus âgée – à 38 ans et 332 jours – à marquer un but pour l’équipe nationale. C’était la 303e apparition de Lloyd avec l’équipe.

« Les records sont des records, ils seront toujours battus », a déclaré Lloyd. « Pour moi, il s’agit simplement de gagner des matchs, c’est d’aider l’équipe. Je ne cherche pas ces records, c’est juste un bon rappel juste pour savoir à quel point je suis reconnaissant d’entrer sur le terrain. Rien n’a jamais été donné à moi. J’ai dû gagner chaque opportunité. «

L’entraîneur-chef Andonovski a effectué six changements d’alignement depuis la victoire 1-0 lors du match d’ouverture de la Série estivale jeudi contre le Portugal.

Andonovski a commencé Adrianna Franch dans les buts, donnant à Alyssa Naeher, le choix n ° 1, une soirée de repos. La milieu de terrain Catarina Macario, qui a joué à Stanford avant de signer professionnellement avec Lyon, a fait sa quatrième apparition en équipe nationale.

Rose Lavelle, qui a roulé sa cheville en première mi-temps et a été remplacée par précaution, a préparé Lloyd pour son 125e but international avec un centre parfaitement placé dans la surface que Lloyd a tiré dans le filet.

La Jamaïque a eu du mal à garder Christen Press sous contrôle tout au long du match avec sa première contribution après sept minutes lorsqu’elle a été renversée dans la surface par Konya Plummer et a obtenu un penalty que Horan a converti.

La presse était à nouveau sur place pour aider le but de Purce à la 22e minute. L’attaquant de Manchester United a envoyé un centre en boucle dans la surface que Purce, complètement non marqué, a tapé.

L’USWNT a continué à dominer le jeu, avec une possession de balle au cours du match à 72% contre seulement 28% pour la Jamaïque.

Sam Mewis a réussi une passe à Morgan deux minutes dans le temps additionnel qui a dirigé le ballon dans le filet pour son dernier score de la soirée.

Les matchs de la série estivale sont utilisés pour décider de l’équipe finale pour les prochains Jeux olympiques. Il devra réduire l’alignement à seulement 18 joueurs pour Tokyo.

« C’est toujours difficile », a-t-il déclaré. « Nous avons une liste très complète, le tableau de profondeur est de très grande qualité. Donc, quel que soit le nombre, ce sera toujours difficile.

« Le plan de match a changé en seconde période, en partie à cause du score, en partie parce que nous voulions voir les choses, et en partie à cause des problèmes que l’adversaire nous a présentés. Mais j’étais content de la façon dont nous avons joué le jeu. Nous avons fixé le rythme. La seule chose dont je n’étais pas satisfait, c’est qu’après avoir marqué le troisième but, nous avons continué à précipiter les attaques et ce n’était pas nécessaire. «

Les États-Unis se rendront à Austin pour affronter le Nigeria dans le nouveau Q2 Stadium mercredi. Les Super Falcons ont joué à égalité 3-3 avec le Portugal lors du match précédent au stade BBVA dimanche.