États-Unis vs Europe, Robert Trent Jones Golf Club, célébrations de golf sauvage, Nelly Korda, Megan Khang, Charley Hull, Suzann Pettersen, Stacy Lewis, actualités, analyses

Un wedge parfaitement exécuté par l’Américaine Alison Lee lors de la Solheim Cup samedi a déclenché l’une des célébrations les plus folles jamais vues dans le golf international.

C’est la capacité de Lee à tenir un pari qui a déclenché cette polémique, ce qui a poussé les caddies Jack Fulghum et Taylor Takada à arracher leur chemise et à célébrer avec joie la compétition entre les États-Unis et l’Europe.

Et plutôt que de s’indigner de l’exubérance des frasques de cette prestigieuse compétition, la capitaine européenne Suzann Pettersen a réagi en disant : « Le sexe, ça vend. Allez-y. »

Alors que l’Amérique tente de mettre fin à la récente domination de l’Europe dans l’épreuve par équipes, un pari entre les caddies Fulghum et Takada et les représentants américains Lee et Megan Khang a été envisagé comme un moyen d’apaiser les tensions.

Kay Cockerill de Golf Channel a rapporté que Fulghum avait proposé que lui et Takada déboursent 500 $ (750 $A) si l’un des golfeurs parvenait à faire un trou lors de leur partie en quatre balles contre le duo suédois composé d’Anna Nordqvist et Madelene Sagstrom.

Cockerill a rapporté que Lee a immédiatement répliqué avec une proposition alternative alors qu’ils attendaient de jouer sur le deuxième trou.

« Non, si nous réussissons le trou, vous (les caddies) enlevez vos chemises », a déclaré Lee.

Non seulement le duo a réalisé une célébration inoubliable, mais il a également remporté le 4&3 en quatre balles pour obtenir un point critique pour les États-Unis, avec la scène prête pour une dernière journée passionnante en Virginie alors que les Américains cherchent à mettre fin à la séquence de trois victoires consécutives de l’Europe en Solheim Cup.

Les États-Unis ont commencé la deuxième journée avec une avance de quatre points après les exploits de la numéro 1 mondiale Nelly Korda vendredi et ont maintenu leur avance lors d’un après-midi tendu au Robert Trent Jones Golf Club pour mener 10-6 avant la dernière journée de compétition.

GAINESVILLE, VIRGINIE – 14 SEPTEMBRE : Megan Khang et Nelly Korda de l’équipe des États-Unis sont chassées du parcours lors des matchs de foursomes du samedi contre l’équipe européenne lors du deuxième tour de la Solheim Cup 2024 au Robert Trent Jones Golf Club le 14 septembre 2024 à Gainesville, Virginie. (Photo de Gregory Shamus/Getty Images) Source : Getty Images

Premier Américain à remporter les deux matchs d’ouverture d’au moins trois coups dans une compétition jouée pour la première fois en 1990, Korda a étendu l’avance des États-Unis en décrochant le premier point de la matinée en partenariat avec Allisen Corpuz samedi.

Elles étaient menées par Carlota Ciganda et Linn Grant à deux reprises à la moitié du tour, mais ont réussi à remporter une autre victoire avant que la capitaine américaine Stacy Lewis ne donne à sa star l’après-midi de congé.

« C’est génial de jouer avec Allisen », a déclaré Korda.

« Je m’amuse beaucoup avec elle et elle est très solide. Elle a dit que j’avais bien joué aujourd’hui, mais elle l’a fait aussi, et nous formons une très bonne équipe, et c’est tellement amusant de jouer ici avec elle cette semaine. »

Korda sera à nouveau première dans les 12 simples pour terminer la Solheim Cup lorsqu’elle affrontera la star anglaise Charley Hull.

Pettersen, le capitaine européen, estime que les touristes sont capables de surmonter le déficit avec une bonne performance dans la compétition en simple.

Un point de référence est la performance de la Ryder Cup 2012, lorsque l’Europe a surmonté un déficit similaire pour réussir le « miracle de Médine » en remportant huit matchs et en réduisant de moitié un autre.

« Nous sommes toujours dans le coup. Nous avons besoin d’une journée énorme demain. Nous devons à nouveau battre des records en singles. Cela a déjà été fait auparavant », a déclaré Pettersen.

« Il y a de l’espoir. Absolument. Nous avons une chance. Je suis extrêmement fier. 10-6, c’est faisable. Nous devons digérer aujourd’hui, nous ressourcer, recharger nos batteries. »

GAINESVILLE, VIRGINIE – 14 SEPTEMBRE : Charley Hull de l’équipe européenne fait rebondir sa balle de golf sur le 17e trou lors des matchs de Fourball du samedi contre l’équipe des États-Unis lors du deuxième tour de la Solheim Cup 2024 au Robert Trent Jones Golf Club le 14 septembre 2024 à Gainesville, Virginie. (Photo de Gregory Shamus/Getty Images) Source : Getty Images

L’Europe a conservé la Solheim Cup il y a un an en affrontant les États-Unis 14-1 en Espagne, tandis que l’Europe a gagné 15-13 dans l’Ohio en 2022 et 14 ½ à 13 ½ à Gleneagles en Écosse en 2019, la compétition revenant à chaque année paire à partir de cette année.

L’Amérique a surmonté un déficit de 10-6 pour remporter la Solheim Cup 2015 en Allemagne, mais Lewis, le capitaine américain, a déclaré que le pays hôte chercherait à obtenir des points dès le début afin de « réussir ».

« C’était une belle journée pour nous. C’était comme quand on fait 62 (le jour de l’ouverture) et qu’on revient. Les Européens ont mieux joué aujourd’hui et ça s’est vu », a déclaré Lewis.