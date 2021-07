États-Unis vs Canada – Rapport de match de football – 18 juillet 2021

Les États-Unis ont battu le Canada 1-0 pour remporter le groupe B dans un match très disputé qui a vu Shaq Moore marquer le but le plus rapide de l’histoire de la Gold Cup.

Le but de Moore – 20 secondes après le début du match – était toute l’offensive que l’USMNT pouvait rassembler contre une équipe canadienne qui a eu de nombreuses occasions et une possession contrôlée tout au long du match.

Les États-Unis semblaient avoir le contrôle au début du match, mais la blessure de Walker Zimmerman à la 15e minute a forcé Gregg Berhalter à quitter son banc plus tôt, permettant au Canada de s’installer dans le match.

Le Canada a également perdu un joueur en première demie lorsque l’attaquant Ayo Akinola a dû abandonner, avec Jonathan Osorio. Plus tard dans la seconde mi-temps, Lucas Cavallini a dû remplacer le meneur de jeu Cyle Larin, qui est sorti avec un coup.

Les États-Unis ont semblé désarticulés tout au long du match et ont été contraints de jouer parfois avec 10 hommes, car Daryl Dike et James Sands ont été contraints de quitter le terrain à différents moments avec des blessures.

Avec cette victoire, les États-Unis remportent le groupe B avec neuf points et attendent les finalistes du groupe C pour les quarts de finale. Le Canada affrontera ensuite le vainqueur du groupe C.