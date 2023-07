États-Unis vs Canada : où regarder aux États-Unis

Les États-Unis contre le Canada est une rivalité qui fleurit sous nos yeux.

Après s’être qualifié pour sa première Coupe du monde depuis 1986 en 2022, et prêt à co-organiser en 2026, le Canada émerge comme une équipe clé de la CONCACAF. Et donc les matchs avec l’USMNT ont plus d’importance que jamais.

Où trouver les États-Unis contre le Canada

Étant donné que les matchs entre les deux équipes sont répartis sur différentes compétitions, les jeux sont donc diffusés sur divers services et canaux.

Regardez les États-Unis contre le Canada à la télévision américaine

Les États-Unis et le Canada sont deux des trois seules équipes (l’autre étant le Mexique) à avoir remporté la Gold Cup de la CONCACAF. Les droits anglais pour la Gold Cup sont détenus par FOX, avec des jeux sur FS1, FS2, FOX Soccer Plus et les affiliés FOX en direct. Les jeux USMNT sont presque toujours mis en évidence sur FOX ou FS1.

Univision détient les droits en espagnol et l’USMNT est généralement présenté sur le réseau. TUDN montre également les matchs de la Gold Cup.

La Ligue des Nations de la CONCACAF est diffusée sur CBS Sports, principalement Paramount+. Une demi-finale ou une finale avec les États-Unis et le Canada pourrait probablement être transférée à CBS en direct ou à CBS Sports Network.

Turner Sports (anglais) et Telemundo (espagnol) détiennent les droits pour les qualifications et les matchs amicaux de la Coupe du monde des États-Unis. En tant que tels, ces jeux peuvent être trouvés sur TNT et Max, et en streaming en espagnol sur Peacock.

FOX, CBS, Telemundo et Univision sont disponibles sur les fournisseurs de câble/satellite et les services de streaming Fubo, DirecTV Stream et Sling.

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Offres de streaming

Fubo (avec accès à FOX, FS1, FS2, Univision, UniMás, TUDN, Telemundo et Universo) coûte 74,99 $/mois et offre un essai gratuit de 7 jours. Fubo diffuse également beIN SPORTS, GolTV, ESPN, USA, NBC en plus de nombreuses autres chaînes. Ainsi, bien qu’il soit plus cher que les services de streaming autonomes, vous obtenez beaucoup de valeur (et une tonne de football).

Histoire de la rivalité USA vs Canada

Les États-Unis détiennent l’avantage dans les matchs de tous les temps contre le Canada. Particulièrement depuis la fin des années 2010, les matchs entre les deux ont été particulièrement compétitifs.

Le premier match entre les deux équipes remonte en fait à 1885, l’un des premiers matchs de football internationaux (non officiels) jamais organisés en dehors du Royaume-Uni.

Une longue période de temps, de 1985 à 2019, s’est écoulée sans que le Canada ne batte les États-Unis lors d’un match amical. Cette séquence a pris fin en octobre 2019, lorsque le Canada a gagné 2-0 à domicile.

Le Canada a en fait terminé comme la meilleure équipe des éliminatoires de la Coupe du monde de la CONCACAF pour 2022, devant le Mexique et les États-Unis.

Dans l’histoire récente, les États-Unis se sont imposés 2-0 contre le Canada lors de la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF 2023.

Pour plus d’informations sur chaque équipe, ainsi que les horaires et les programmes télévisés, consultez nos pages États-Unis et Canada.