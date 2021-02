États-Unis vs Argentine – Rapport de match de football – 24 février 2021

Megan Rapinoe a marqué deux fois et les États-Unis ont remporté le titre de la Coupe SheBelieves avec une victoire 6-0 contre l’Argentine mercredi soir.

Les États-Unis sont invaincus en 37 matchs consécutifs au total et 53 sur le sol américain.

Carli Lloyd, Kristie Mewis, Alex Morgan et Christen Press ont également marqué, et les femmes américaines deviennent également la première équipe à avoir trois blanchissages consécutifs dans la SheBelieves Cup, qui en est à sa sixième année.

Les États-Unis ont blanchi le Canada lors du premier match du tournoi à la ronde, puis ont battu le Brésil 2-0 dimanche. Plus tôt mercredi, le Brésil a battu le Canada 2-0 au stade Exploria. Le Brésil a terminé deuxième.

L’Argentine, un ajout tardif après l’abandon du Japon en raison de problèmes de coronavirus, n’a pas remporté de match mais a impressionné par ses performances graveleuses. Rapinoe a marqué à la 16e minute avec une frappe au bon moment sur une balle en profondeur de Rose Lavelle pour la première avance.

L’USWNT a répété en tant que champion de la SheBelieves Cup. Mike Ehrmann / Getty Images

Rapinoe en a ajouté un autre à la 26e minute, tapant sur un centre de Lloyd. Rapinoe est le meilleur buteur de tous les temps de SheBelieves avec sept buts, dont trois dans cette édition.

Lloyd a ajouté un but à la 34e. C’était le 124e but international de Lloyd et il s’agissait de sa 299e apparition avec l’équipe nationale.

Kristie Mewis a marqué sur un angle dans le coin le plus éloigné pour son quatrième but international en carrière à la 41e minute, et les États-Unis ont pris une avance de 4-0 dans la demie.

Morgan a marqué 84e, son premier but depuis la naissance de sa fille Charlie en mai dernier. C’était son 108e but international, la plaçant seule à la cinquième place sur la liste de carrière de l’équipe.

Press a marqué sur une tête peu de temps plus tard pour son 11e but lors de ses 15 derniers matchs.

Les États-Unis se sont améliorés à 4-0 contre l’Argentine.