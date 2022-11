États-Unis v Three Lions se termine sans but ; ANG 0-0 États-Unis

Lire la suite

L’entraîneur anglais Gareth Southgate a gardé l’équipe qui a battu l’Iran 6-2 lundi et a conservé Harry Maguire – qui a été remplacé après s’être senti malade lors de ce match – au centre de la défense.

L’entraîneur américain Gregg Berhalter a effectué un changement par rapport à l’équipe qui a fait match nul 1-1 avec le Pays de Galles lors du match d’ouverture des Américains, donnant un départ à l’attaquant Haji Wright à la place de Josh Sargent qui a mené l’attaque lundi.

Wright, qui joue pour l’équipe turque d’Antalyaspor et compte quatre sélections pour les États-Unis, a été remplacé lors du match contre le Pays de Galles.

Cody Gakpo a marqué à la sixième minute pour donner la tête aux Pays-Bas, mais Enner Valencia a égalisé à la 49e place pour l’Équateur lors d’un match du groupe A de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au stade international Khalifa de Doha.

Le Qatar a été éliminé de la Coupe du monde lors de la deuxième journée et moins d’une semaine après le début du tournoi, il se prépare à jouer depuis 12 ans. Le Qatar est désormais l’équipe hôte la moins performante des 92 ans d’histoire de la Coupe du monde.

Le Sénégal, en revanche, a remis sa campagne sur les rails après avoir perdu 2-0 contre les Pays-Bas lors du premier match.

Contre le Qatar, l’attaquant sénégalais Boulaye Dia a marqué le premier but après que le défenseur Boualem Khoukhi a tenté de dégager sans pression, n’a pas bien connecté et a atterri sur le dos. Le ballon dribble Khoukhi. Et Dia, reconnaissante pour le cadeau, l’a lancé.

Famara Diedhiou a porté le score à 2-0 en début de seconde période d’une tête sur corner tandis que deux défenseurs du Qatar ne parvenaient pas à l’arrêter. Le Qatar a au moins marqué un but grâce au remplaçant Mohammed Muntari. Il s’est dirigé pour finalement battre Edouard Mendy après que le gardien de but de Chelsea ait réussi deux arrêts de classe mondiale pour nier le Qatar, qui s’est rallié en seconde période.

Mais les espoirs du Qatar d’une riposte pour augmenter ses chances de qualification ont duré six minutes avant que le remplaçant sénégalais Bamba Dieng ne rétablisse l’avantage de deux buts.

L’Iran a marqué deux fois après la huitième minute du temps d’arrêt pour arracher une superbe victoire 2-0 contre le Pays de Galles vendredi qui a insufflé une nouvelle vie à leur campagne de Coupe du monde et a laissé les Gallois à plat sur le dos et face à un décideur décisif contre l’Angleterre. .

Après que le gardien gallois Wayne Hennessey ait été expulsé à la 87e minute, l’Iran a produit une finale remarquable, avec Roozbeh Cheshmi rentrant chez lui pour leur donner l’avantage avant que Ramin Rezaeian n’en ajoute un autre à la 11e minute du temps d’arrêt.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et les États-Unis ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et les États-Unis se jouera le 26 novembre, samedi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et les États-Unis ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et les États-Unis se jouera au stade Al Bayt.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et les États-Unis ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et les États-Unis débutera à 00h30 IST, le 26 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et les États-Unis ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et les États-Unis sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et les États-Unis ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et les États-Unis sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Jio Cinema gratuitement.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici