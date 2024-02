États-Unis : une famille amérindienne de quatre personnes retrouvée morte en Californie

Une famille de quatre personnes du Kerala, en Inde, a été retrouvée morte dans leur maison à San Mateo, en Californie, le mardi 13 février 2024. Les défunts ont été identifiés comme étant Anand Sujith Henry (42 ans), son épouse Alice Priyanka (40 ans) et leurs enfants jumeaux Noah et Neithan (4).

Anand et sa famille. (Facebook)

Selon la police de San Mateo, deux des victimes sont mortes des suites de blessures par balle, tandis que la cause du décès des deux autres reste à déterminer. La police enquête sur un possible meurtre-suicide, mais n’exclut pas d’autres scénarios.

Les proches de la famille ont d’abord soupçonné que les décès étaient dus à une intoxication au monoxyde de carbone provenant du climatiseur ou du chauffage, car la famille s’était plainte de maux de tête et de nausées par le passé. Cependant, la police n’a trouvé aucune preuve de fuite de gaz ou de dysfonctionnement d’appareils électroménagers dans la maison.

Qui est Anand Sujith Henry ?

Anand et Alice étaient tous deux des professionnels de l’informatique vivant aux États-Unis depuis neuf ans. Anand était ingénieur logiciel et Alice était analyste principale. Ils avaient quitté le New Jersey pour le comté de San Mateo il y a deux ans. Le couple était très apprécié de leurs voisins et collègues, qui les décrivaient comme des parents amicaux, travailleurs et dévoués.

Le consulat indien à San Francisco a pris contact avec les membres de la famille en Inde et leur fournit une assistance consulaire. Le consulat a également exprimé ses condoléances à la famille endeuillée et à la communauté amérindienne.

Le mobile de ces décès reste flou et la police attend les résultats de l’autopsie et de l’analyse médico-légale.

La police a également appelé le public à fournir toute information susceptible de l’aider à résoudre l’affaire.

Cet événement récent fait suite à une série de décès et constitue le dernier d’une série d’incidents malheureux impliquant des étudiants indiens aux États-Unis.

La semaine dernière, Sameer Kamath, un étudiant de l’Université Purdue, a été retrouvé mort dans le comté de Warren. Un autre étudiant de Purdue, Neel Acharya, a été retrouvé mort sur le campus le mois dernier, après avoir disparu pendant plusieurs jours. Acharya poursuivait un double diplôme en informatique et en science des données et faisait partie du prestigieux John Martinson Honors College.