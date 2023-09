États-Unis : un nouveau corridor maritime Europe-Inde reliera Israël et l’Arabie Saoudite

Les dirigeants mondiaux ont annoncé un accord ferroviaire et portuaire multinational reliant l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud – via Israël et l’Arabie saoudite – lorsqu’ils se sont rencontrés samedi en marge du sommet du G20 à New Delhi.

« Ce projet transforme un rêve en réalité », a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu depuis Jérusalem. « Il changera le visage du Moyen-Orient, le visage d’Israël, et affectera le monde entier. »

« Israël sera un carrefour central dans ce corridor économique », a déclaré Netanyahu. « Nos chemins de fer et nos ports maritimes ouvriront une nouvelle porte d’entrée depuis l’Inde, via le Moyen-Orient vers l’Europe, et également retour. »

Les États-Unis se sont tournés vers Israël il y a quelques mois concernant ce projet, a déclaré Netanyahu, expliquant que depuis lors, une activité diplomatique intense a été menée pour arriver à cette « annonce historique ».

Dans une déclaration vidéo, Netanyahu a remercié le président américain Joe Biden et son gouvernement pour leurs immenses efforts visant à créer cette opportunité, tout en décrivant l’itinéraire sur une carte.

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman Al Saud, le Premier ministre indien Narendra Modi et le président américain Joe Biden assistent à l’événement du Partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux le jour du sommet du G20 à New Delhi, en Inde, le 9 septembre 2023. (crédit : EVELYN HOCKSTEIN/PISCINE/Reuters)

Il s’agira du plus grand projet d’infrastructure d’Israël et il sera coordonné par le Conseil de sécurité nationale, a déclaré Netanyahu. Tous les services gouvernementaux concernés ont été chargés de déployer tous leurs efforts pour travailler avec les États-Unis à l’exécution de ce plan, a-t-il ajouté.

À New Delhi, Biden a déclaré : « Aujourd’hui, je suis fier d’annoncer que nous avons finalisé un accord historique pour un nouveau corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe (IMEC).

« En tant qu’élément clé de ce corridor, nous allons investir dans des navires et des chemins de fer qui s’étendent de l’Inde jusqu’à l’Europe, reliés par les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, la Jordanie et Israël ; reliant les ports de deux continents », a déclaré Biden. L’accord, que Biden a qualifié de « véritable gros accord », arrive à un moment critique alors que son administration cherche à contrer la poussée chinoise de la Ceinture et de la Route sur les infrastructures mondiales en présentant Washington comme partenaire alternatif et investisseur pour les pays en développement au sein du groupe G20.

L’annonce de Biden intervient également dans le cadre des efforts américains en faveur d’un accord diplomatique plus large au Moyen-Orient qui permettrait à l’Arabie saoudite de reconnaître Israël.

Le projet IMEC, selon la Maison Blanche, impliquera deux corridors distincts, un qui reliera l’Inde au golfe Persique et un second qui reliera le golfe Persique à l’Europe.

« Le long du tracé ferroviaire, les participants ont l’intention de permettre la pose de câbles pour l’électricité et la connectivité numérique, ainsi que de tuyaux pour l’exportation d’hydrogène propre », a expliqué la Maison Blanche dans un protocole d’accord publié sur son site Internet.

Parmi ceux qui se sont engagés à respecter le protocole d’accord figurent : l’Arabie saoudite, l’Union européenne, l’Inde, les Émirats arabes unis, la France, l’Allemagne, l’Italie et les États-Unis.

Ce projet, a expliqué Biden, relierait les ports de deux continents ; « ouvrir des opportunités infinies, notamment en facilitant grandement le commerce, en exportant de l’énergie propre, en élargissant l’accès à une électricité propre et fiable, en posant des câbles qui connecteront les communautés qui garantissent un Internet stable, contribuant ainsi à un Moyen-Orient plus stable, plus prospère et plus intégré. »

Le Premier ministre Narendra Modi, pays hôte du sommet, a déclaré : « Aujourd’hui, alors que nous nous lançons dans une initiative de connectivité d’une telle envergure, nous semons les graines qui permettront aux générations futures de rêver plus grand. »

Corridor énergétique Israël-Europe

Plus tôt ce mois-ci, Netanyahu a parlé d’un corridor énergétique qui relierait l’Europe à Israël, puis à l’Arabie saoudite et à l’Asie, lors de sa visite à Chypre pour tenir une réunion trilatérale avec ses homologues chypriote et grec. En juillet, Netanyahu a déclaré que le projet One Israel – qui relierait Kiryat Shmona au nord à Eilat au sud via un train à grande vitesse, était la première étape d’un projet ferroviaire plus vaste qui relierait à l’avenir Israël à l’Arabie saoudite.

La semaine dernière, Brett McGurk, assistant adjoint du président et coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, et Barbara Leaf, secrétaire d’État adjointe américaine aux Affaires du Proche-Orient, se sont rendus en Arabie Saoudite pour discuter d’un accord de sécurité en cours entre Riyad et Washington.

Ils ont également rencontré une délégation palestinienne pour discuter de l’accord de normalisation avec Israël, qui ferait partie de l’accord de sécurité américano-saoudien. On s’attend à ce qu’Israël doive faire des gestes envers les Palestiniens en échange de cet accord.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré aux journalistes en route vers New Delhi pour le G20 que « de nombreux éléments d’une voie vers [Israeli-Saudi] la normalisation est désormais sur la table. Nous n’avons pas de cadre formel. Nous n’avons pas les termes, vous savez, prêts à être signés. Il y a encore du travail à faire. Et nous y travaillons.

Néanmoins, il a déclaré : « Je pense qu’il existe une large compréhension de nombreux éléments clés, et que les détails nécessitent une quantité incroyable de travail, de discipline et de rigueur. Et toutes les parties prenantes appliquent cela au moment où nous parlons.