États-Unis U20 contre Nouvelle-Zélande U20 – Rapport de match de football – 30 mai 2023

Les États-Unis se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans de la FIFA avec une victoire 4-0 contre la Nouvelle-Zélande lors des huitièmes de finale de mardi à Mendoza, en Argentine.

Owen Wolff (Austin FC) a marqué le premier but de la rencontre d’un tir bas qui a rattrapé le gardien néo-zélandais Kees Sims à la 14e minute. Cade Cowell a ensuite poursuivi ses belles performances au tournoi en inscrivant un troisième but en trois matchs à la 61e minute pour doubler l’avantage américain.

Le défenseur du FC Dallas Justin Che et le remplaçant Rokas Pukstas ont ensuite mis la cerise sur le gâteau d’une victoire dominante avec des buts dans les 15 dernières minutes.

Après s’être qualifiée pour la phase à élimination directe avec le maximum de points et en tant que seule équipe à ne pas avoir encaissé de but, la défense américaine a de nouveau tenu bon pour un quatrième blanchissage consécutif.

C’est la quatrième Coupe du monde des moins de 20 ans consécutive que les États-Unis atteignent les quarts de finale. Les jeunes Américains affronteront l’Uruguay ou la Gambie, qui s’affronteront jeudi, en quarts de finale alors qu’ils tenteront d’atteindre les demi-finales pour la deuxième fois seulement et la première depuis 1989.

Alors que la victoire a finalement été catégorique, l’équipe de Mikey Varas était reconnaissante pour un bel arrêt du gardien de but de Chelsea Gabriel Slonina pour garder la Nouvelle-Zélande à l’écart dans les premières étapes alors qu’il descendait bas sur sa droite pour détourner un tir de Jay Herdman derrière.

Et il y avait un élément de fortune dans le but américain de sortir de l’impasse, le tir de Wolff manquant de puissance mais battant toujours Sims dans le but néo-zélandais.

Pourtant, c’était une victoire méritée pour les États-Unis, qui ont eu plusieurs occasions d’inscrire un deuxième but avant la frappe de Cowell. Jonathan Gomez s’est rapproché à deux reprises de chaque côté de la mi-temps après des centres bas de Cowell et Caleb Wiley, tandis que Joshua Wynder a forcé un arrêt intelligent des Sims.

Il a été laissé à Cowell, 19 ans, de donner aux États-Unis un répit bienvenu et de continuer son tour de star dans la compétition. L’attaquant des Earthquakes de San Jose a tiré un tir bas du pied gauche à travers les jambes d’un défenseur et dans le coin du filet devant un gardien de but immobile pour sceller efficacement la victoire.

Cowell a de nouveau été impliqué dans le troisième but à 15 minutes de la fin. Alimenté par Diego Luna, Cowell a contourné le gardien de but avant de placer le ballon au carré pour deux coéquipiers au centre. Alors que le tir initial de Luna a été bloqué, Che s’est précipité dans le rebond pour son premier but de la compétition.

Il était encore temps pour Pukstas de s’amuser, rentrant chez lui sur un coup franc de Brandan Craig trois minutes seulement après avoir quitté le banc.