États-Unis U20 contre Fidji U20 – Rapport de match de football – 23 mai 2023

Les États-Unis ont marqué trois buts en deuxième mi-temps lors d’une victoire 3-0 en Coupe du monde U20 contre les Fidji mardi au stade Bicentenario de San Juan, en Argentine, pour se rapprocher d’une place dans les huitièmes de finale du tournoi.

L’équipe de Michael Anthony Varas a dominé le match dès le coup de sifflet d’ouverture – dépassant les Fidji 31-6 au cours du match – mais n’a pas pu trouver le fond du filet jusqu’à ce que Diego Luna passe devant Aydin Mustahib pour sortir de l’impasse. la 66e minute.

Plusieurs quasi-accidents et quelques arrêts stellaires de Mustahib dans le but des Fidji avaient maintenu le score au niveau et les États-Unis ont continué à venir après le premier match de Luna, Cade Cowell et Caleb Wiley ajoutant des buts à la fin de la seconde période pour sceller la victoire.

La victoire était la deuxième pour les États-Unis à la Coupe du monde U20 – après une victoire impressionnante sur l’Équateur pour commencer le tournoi – et garantit que l’équipe sortira du groupe B avec un match à jouer contre la Slovaquie le 26 mai.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe et les quatre meilleures troisièmes équipes du tournoi à 24 équipes se qualifieront pour les séries éliminatoires.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.