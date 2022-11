États-Unis, restauration du flux oculaire Trout Unlimited sur les terres forestières

BOISE, Idaho (AP) – Des responsables américains ont annoncé mercredi un accord de 40 millions de dollars sur cinq ans avec le groupe de conservation Trout Unlimited pour améliorer les bassins versants des forêts nationales et des prairies qui contiennent un habitat clé pour la truite et le saumon.

Le US Forest Service a déclaré mercredi que l’accord comprend le nettoyage des mines abandonnées, la suppression des obstacles au passage des poissons et d’autres améliorations de l’habitat des cours d’eau. L’agence a déclaré que plus de 40% des ruisseaux à truites aux États-Unis traversent près de 200 millions d’acres de forêts et de prairies nationales.

“Notre accord avec Trout Unlimited poursuit notre succès commun en tant que gardiens des forêts et des prairies nationales”, a déclaré le chef du service forestier, Randy Moore, dans un communiqué. « Notre partenariat ne consiste pas seulement à nettoyer un cours d’eau ou à augmenter la population de poissons. C’est un travail de maintien de la vie qui est aussi vital pour les espèces aquatiques que pour les gens et les communautés. Lorsque nos ressources naturelles sont en bonne santé, nous sommes en bonne santé en tant que nation et en tant qu’individus.

L’agence a déclaré que l’argent pour l’Initiative nationale de restauration des bassins versants et aquatiques sur cinq ans provient de la loi sur l’investissement et l’emploi dans les infrastructures de 1 billion de dollars signée par le président Joe Biden l’année dernière.

L’initiative vise à augmenter le rythme et l’ampleur de la restauration des bassins versants, a déclaré l’agence, notant que la priorité sera donnée aux projets qui utilisent des employés et des entrepreneurs locaux pour améliorer la qualité de l’eau dans les communautés mal desservies et sur les terres tribales.

Trout Unlimited est une organisation nationale à but non lucratif avec 300 000 membres et sympathisants travaillant pour conserver, protéger et restaurer les pêcheries et les bassins versants en eau froide en Amérique du Nord, principalement dans l’ouest des États-Unis.

Cela a inclus le Service forestier et Trout Unlimited travaillant avec la tribu Nez Percé dans le nord de l’Idaho pour améliorer l’habitat dans le bassin de Clearwater, un système important pour la truite et le saumon et la truite arc-en-ciel protégés par le gouvernement fédéral.

Chris Wood, président et chef de la direction de Trout Unlimited, a déclaré que la longue histoire de collaboration du groupe avec le service forestier a permis de restaurer plus de 400 milles (650 kilomètres) d’habitat du poisson, de reconnecter plus de 700 milles (1 100 kilomètres) d’habitat en supprimant barrières à poissons et amélioré des centaines de milliers d’acres de terres du système forestier national.

“Nous sommes ravis de poursuivre et d’étendre ce travail au cours des prochaines années”, a déclaré Wood.

Le groupe a déclaré que la truite et le saumon indigènes sont confrontés à des défis tels que le réchauffement climatique. Il a déclaré qu’il s’efforçait d’identifier un réseau national d’eaux prioritaires où il pourrait utiliser les 40 millions de dollars pour protéger et restaurer les cours d’eau afin d’améliorer les populations de poissons, la résilience et la productivité.

Keith Ridler, Associated Press