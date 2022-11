États-Unis : Protégez les terres de la Louisiane et du Texas contre un rare serpent fouisseur

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) – Quatre zones en Louisiane et deux au Texas devraient être protégées en tant qu’habitat essentiel pour un serpent rare qui mange des gaufres de poche et s’empare des terriers des rongeurs, selon le gouvernement fédéral.

Les couleuvres de pin de Louisiane, qui produisent les plus gros œufs et nouveau-nés de tous les serpents américains, sont protégées comme menacées depuis 2018.

Leur déclin est en grande partie dû à la réduction drastique et à la fragmentation des savanes herbeuses de pins des marais au sol sableux. Et comme les œufs de 5 pouces de long (12,7 centimètres) des couleuvres de Louisiane sont si gros qu’ils ne pondent que trois à cinq à la fois, les pertes sont difficiles à remplacer.

Les serpents atteignent 1,5 mètre de long mais sont difficiles à compter car ils passent plus de la moitié de leur temps sous terre. Ils sont également camouflés sur des aiguilles de pin brunes, avec des taches noires, brunes et roussâtres sur un fond chamois à jaunâtre.

Les forêts nationales couvrent la plupart des quatre zones que le US Fish and Wildlife Service a proposées comme habitat essentiel. Les terres privées – dont certaines couvertes par des accords de conservation – comprennent toutes les plus petites, au Texas, et pratiquement toutes les plus grandes, dans le nord de la Louisiane, où vit la plus grande population connue.

L’habitat essentiel est une protection limitée, affectant uniquement les contrats utilisant des fonds fédéraux ou nécessitant des permis fédéraux. D’autres décisions relatives à l’habitat essentiel ont suscité des contestations de la part des propriétaires fonciers et des dissensions sur les terres éligibles à une telle désignation.

Dans la paroisse de Bienville, dans le nord de la Louisiane, les propriétaires privés détiennent plus de 99 % d’une zone proposée de la taille de Milwaukee, soit environ 95 miles carrés (246 kilomètres carrés). La plus petite zone, environ 8 miles carrés (20 kilomètres carrés) à Scrappin ‘Valley, au Texas, est entièrement privée.

Cependant, les terres de Scrappin ‘Valley sont déjà gérées pour les petits pics à cocarde rouge en voie de disparition, qui ont également besoin de savanes de pins à couvert ouvert, a déclaré Don Dietz, biologiste consultant pour une famille qui possède 70% des terres.

“Les pics à cocarde rouge mangent beaucoup de fourmis, qui ont besoin de la zone dégagée en dessous. Donc, l’habitat est essentiellement le même », a déclaré Dietz.

Noah Greenwald, directeur des espèces en voie de disparition au Centre environnemental à but non lucratif pour la diversité biologique, a déclaré: «Beaucoup trop peu de propriétaires fonciers privés se soucient de la nature et veillent à ce que des espèces comme la couleuvre de Louisiane survivent. Quand ça arrive, c’est vraiment génial.

Le Fish and Wildlife Service a déclaré que deux des sept populations connues de couleuvres des pins se trouvent au Texas, mais Dietz était dubitatif. Il a dit qu’il avait essayé sans succès pendant une décennie de piéger des couleuvres de Louisiane pour prouver qu’ils vivaient dans Scrappin ‘Valley.

“Je veux croire qu’il y en a, mais au Texas, il n’y en a peut-être pas”, a déclaré Dietz.

D’autres populations vivent dans les paroisses de Bienville, Grant, Natchitoches, Sabine et Vernon en Louisiane, a indiqué l’agence fédérale.

Le parc d’État de Big Cypress représente environ 0,5 % de l’unité proposée de Bienville. Selon l’analyse économique de Fish and Wildlife, 8,4 milles carrés (22 kilomètres carrés) supplémentaires font partie d’un accord de conservation au profit du serpent.

La Weyerhaeuser Co. a annoncé en 2020 qu’elle avait un accord de 30 ans pour gérer des terres dans la paroisse de Bienville pour la couleuvre de Louisiane.

Weyerhaeuser a déclaré qu’il s’efforçait de comprendre comment la proposition fédérale “se chevaucherait et aurait un impact potentiel sur les acres d’habitat essentiel que nous protégeons actuellement pour la couleuvre de Louisiane”.

La société a déclaré en 2020 que des biologistes d’État et fédéraux l’avaient aidée à identifier deux zones totalisant environ 2,8 miles carrés (7,25 kilomètres carrés) comme les plus importantes pour le serpent. Il a déclaré qu’il convertirait environ 440 acres (180 hectares) de pin à encens en pin des marais et conserverait 1 383 acres (560 hectares) supplémentaires avec une canopée ouverte et un sol forestier herbeux.

La faune et les pêches ne diraient pas si la conversion des longues feuilles de Weyerhaeuser et les zones de canopée ouverte se trouvent dans l’habitat essentiel proposé par le gouvernement fédéral.

Où qu’ils se trouvent, cela “n’est pas vraiment suffisant pour aider la couleuvre de Louisiane sur les terres de Weyerhaeuser”, a déclaré Greenwald. Selon l’analyse fédérale, les populations de couleuvres de Louisiane ont besoin de blocs de plus de 11 miles carrés (28,5 kilomètres carrés) d’habitat pour la plupart non fragmenté.

Environ 89 milles carrés (230 kilomètres carrés) dans la paroisse de Rapides, plus de 68 milles carrés (176 kilomètres carrés) dans la paroisse de Vernon et environ 41 milles carrés (106 kilomètres carrés) dans la paroisse de Grant sont également proposés comme habitat essentiel en Louisiane. Différentes parties de la forêt nationale de Kisatchie constituent la majeure partie de chacune.

La deuxième zone du Texas couvrirait près de 25 miles carrés (65 kilomètres carrés) dans les comtés d’Angelina et de Jasper, principalement dans la forêt nationale d’Angelina.

Janet McConnaughey, Associated Press