États-Unis, Pays de Galles font match nul 1-1 ; quelques dures leçons apprises

Il y aura de nombreuses leçons à tirer pour cette jeune équipe des États-Unis, presque complètement bouleversée depuis sa dernière apparition en Coupe du monde il y a plus de huit ans. Aucun ne sera peut-être plus important que le lourd bilan du match nul 1-1 de lundi contre le Pays de Galles.

Être l’équipe courageuse et agressive qui commence courageusement et prend les devants dans un match de Coupe du monde est une chose. Trouver la bonne combinaison de courage et de sang-froid dans la résolution de problèmes pour tenir une avance est quelque chose de complètement différent.

Bon départ des États-Unis en première mi-temps

Une première mi-temps impressionnante des États-Unis s’est transformée en un exercice tendu pour s’accrocher, probablement une introduction appropriée à la pression écrasante d’une Coupe du monde. Les principaux créateurs de différence – Christian Pulisic et Gareth Bale – ont fait la différence avec un but ou une passe décisive de chaque côté de la mi-temps.

Les États-Unis, sous pression pour performer après avoir raté il y a quatre ans, pourraient être pardonnés d’avoir traîné un peu nerveusement dans le tournoi. Mais ils étaient là, les jeunes hommes de Gregg Berhalter, regardant l’équipe la plus posée, gérant les choses avec courage, calmement assuré contre l’équipe galloise plus âgée.

Alors que les Américains n’ont pu créer que quelques occasions de but avant la pause, ils ont toujours gardé le contrôle avant l’entracte. La 36e minute de Pulisic a éclaté au milieu de terrain a conduit à la finition élégante de Timothy Weah, mettant son équipe devant.

La deuxième mi-temps pour États-Unis-Pays de Galles était une autre histoire

Si seulement cela avait duré plus d’une demi-heure.

Le Pays de Galles était en charge après l’entracte, résolvant de nombreux problèmes de milieu de terrain en allant plus directement, en jouant sur et autour de ce milieu de terrain américain dirigé par Tyler Adams. Walker Zimmerman a été maladroit dans un défi tardif contre le rusé Bale, qui a vu le tacle arriver et a battu le centre américain jusqu’au point d’impact. À partir de là, Bale était parfait avec son penalty, ciblé avec intention, aucun signe que le poids d’une nation reposait sur un coup de botte.

Tout cela met en place un affrontement massif du Black Friday avec l’Angleterre, maintenant avec peut-être encore plus en jeu aujourd’hui qu’hier. Mais avant d’aller trop loin dans ce que tout cela signifie pour Qatar 2022, regardons de plus près l’ouverture de lundi.

Qu’est-ce qui s’est bien passé

Berhalter a lancé les dés sur ses entrées, où un attaquant qui était à peine sur la photo pendant la majeure partie de 2022 a commencé; Josh Sargent a reçu l’appel devant Jesus Ferreira, qui a dirigé le «No. Rôle de 9 pouces pendant la majeure partie de l’année.

Berhalter a répondu à la question du défenseur central – qui serait le partenaire de Zimmerman ? – avec le placement de Tim Ream, préféré sans doute pour sa familiarité avec les joueurs gallois et son bon parcours récemment avec Fulham.

Les touches de Sargent étaient limitées, mais il a joué un rôle essentiel dans le but. Quant à Ream, il aurait peut-être été le meilleur joueur américain sans Adams, très occupé et toujours présent, directement devant lui. Le milieu de terrain de Leeds United, âgé de 23 ans, était longiligne, dur dans le tacle et toujours aux bons endroits pour assurer la couverture du milieu de terrain.

Le milieu de terrain a donné l’avantage aux États-Unis sur le Pays de Galles

La mobilité allait toujours être un point fort pour le jeune milieu de terrain américain. En effet, Adams, Yunus Musah et Weston McKennie étaient aux commandes dans le tiers médian pendant les 45 premières minutes. Ils ont eu l’aide de Pulisic, qui est venu de la gauche, et de Sergiño Dest, qui s’est incliné au milieu de terrain depuis son arrière droit.

Pulisic avait peut-être inquiété la défense galloise avec des mouvements occupés et la fabrication de quelques coups de pied arrêtés au cours de la première demi-heure, mais il ne terrorisait pas exactement la ligne arrière. Cela a changé avec une poussée révolutionnaire à la 36e minute au milieu de terrain. Le jeu de hold-up pointu de Sargent a aidé à mettre la table pour Pulisic, qui a repéré la course bien inclinée de Weah depuis la droite et a mené son ailier avec une balle parfaitement pondérée. L’attaquant lillois de 22 ans ne marquera peut-être jamais un but plus important.

Sans le ballon, les États-Unis étaient tout aussi capables. Bale était surtout un spectateur, alors que le Pays de Galles laissait tomber ses lignes de confrontation, d’accord pour concéder la possession – à peu près comme tout le monde s’y attendait. Les États-Unis n’ont pressé que modérément, alors que le Pays de Galles avait du mal à jouer à travers les pièges du milieu de terrain.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé

Il s’agit d’une équipe galloise expérimentée qui devait s’améliorer au cours de sa mi-temps d’ouverture tiède, une équipe qui sait saisir les résultats dans les matchs serrés. c’est exactement ce qui s’est passé.

Tout ne s’était pas bien passé dans les 45 premiers pour les garçons de Berhalter. Quelques cas d’impatience, de jeunes castors impatients américains peuvent plus ou moins être pardonnés. Pourtant, les premiers cartons jaunes pour Dest et McKennie pourraient s’avérer coûteux si l’un ou l’autre des joueurs récupérait un deuxième vendredi contre l’Angleterre – les mettant à l’écart avec une suspension d’un match, soustrayant la disponibilité dans un groupe plus proche contre l’Iran qui pourrait potentiellement tout signifier.

Ream et Kellyn Acosta ont reçu des cartons jaunes après l’entracte, mais les deux étaient de nature tactique et presque certainement les bonnes décisions.

L’Angleterre notera sûrement que le fait que le Pays de Galles joue directement après la mi-temps a semblé déranger les États-Unis. Berhalter l’a admis tard dans la soirée dans ses commentaires d’après-match. Zimmerman, Ream et leurs arrières extérieurs ont remporté leur part de ces lancements directs. Mais l’attaquant de 6 pieds 5 pouces Kieffer Moore a fait de même, dont l’introduction à la mi-temps a changé le jeu en faveur des Gallois autant qu’autre chose. Aider également la cause du Pays de Galles: ils étaient souvent plus rapides aux deuxièmes balles.

Au final, le gardien américain Matt Turner n’a pas eu besoin d’être spécial très souvent, son arrêt à la 64e minute sur une tête plongeante de Ben Davies a sûrement été son meilleur moment. Mais le gardien d’Arsenal n’a pas toujours semblé à l’aise dans la circulation, ce qui pourrait également être un problème vendredi. Harry Kane, si compétent dans les airs, sera aux aguets.

Pulisic a eu ses moments, mais a également passé beaucoup de temps lors de ses débuts en Coupe du monde à se plaindre du traitement physique. À l’avenir, il devra comprendre qu’il n’est pas seulement l’une des cibles ; il est certainement la cible. Mieux vaut économiser l’énergie. Ou mieux encore, transformez-le en action vengeresse.

Pour être sûr, il a pris une raclée – nous verrons donc à quelle vitesse il pourra récupérer. Musah avait également l’air un peu débraillé lorsqu’il est parti à la 74e minute.

Enfin, l’amélioration du service coup de pied arrêté et du produit final (jamais très efficace en qualifications) était un objectif américain pour ce tournoi. Disons qu’il y a encore du travail à faire.

Réflexions finales

Brenden Aaronson est entré dans le match. Je l’ai cherché aussi, toujours impatient de tourner et de courir sur la ligne arrière galloise. Il en a été de même pour les attaquants Haji Wright et Jordan Morris, alors que Berhalter a convoqué de nouveaux attaquants pour se précipiter dans un match qui s’est ouvert tard. Mais vous savez qui, curieusement, n’a pas fait le champ ? Gio Reyna, qui est peut-être le joueur américain le plus talentueux, tout bien considéré. Berhalter a admis après le match qu’il avait pris la décision tardive de ne pas jouer avec Reyna en raison d’un .

Au début de sa carrière en équipe nationale, Acosta était en partie responsable du fait que les États-Unis ont concédé un but de contre-attaque – un but peut-être évitable si Acosta avait été plus dur dans le tacle, prenant même un carton jaune pour empêcher l’évasion. Leçon apprise, assurément. Parce que tard dans le match de lundi, alors que la ligne arrière américaine se bousculait et que Turner était hors de position, Bale faisait la queue pour un effort à longue portée. Et qui parierait contre le talisman gallois en ce moment ? Acosta, cependant, n’avait rien de tout cela. Il a emballé Bale, a pris son carton jaune d’un geste rapide et… encore une fois, il avait retenu la leçon.

