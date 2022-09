Alors que le match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au stade Al-Bayt au Qatar le 20 novembre se rapproche de plus en plus, les 32 équipes finalisent les kits qu’elles porteront sur le terrain.

Nous avons déjà vu quelques incarnations d’Adidas et Puma, ce dernier ayant provoqué une tempête avec son insistance à s’en tenir à un concept global pour tous ses maillots alternatifs.

Mais Nike peut-il faire mieux? La marque géante de vêtements de sport a annoncé des kits domicile et extérieur pour une multitude d’équipes, y compris de grands frappeurs tels que la France, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas et les États-Unis.

Après avoir passé au crible les designs exposés, il y a sans aucun doute des succès instantanés parmi le groupe. Cependant, il faut peut-être aussi dire que chaque nation impliquée n’a pas été aussi chanceuse dans les enjeux vestimentaires.

Ici, nous parcourons la pléthore de nouveaux kits publiés cette semaine, ainsi qu’une brève ventilation de chaque conception individuelle et une note “hit” ou “miss” sans fioritures.

États-Unis

Maison: Un maillot blanc, mais certains des plus mémorables du passé ont été, en effet, des chemises blanches unies. Cela perd des points pour la crête centrale, ce qui rend le tout OK.

Évaluation : MISS

Une façon: Tie-dye et stone-washing. C’est ce qui a tellement énervé tout le monde. C’est affreux.

Évaluation : MISS

France

Maison: Élégant et minimaliste mais tout simplement trop simple pour inspirer une réponse particulièrement émotionnelle de toute façon. La combinaison de bleu marine et de garnitures dorées donne un léger air royal, mais les champions en titre de la Coupe du monde méritaient certainement mieux.

Évaluation : MISS

Une façon: Toutes les caractéristiques d’un maillot France extérieur standard sont présentes grâce à un maillot blanc avec une bordure bleue et juste un soupçon de tricolore saupoudré ici et là. En y regardant de plus près, le maillot porte également un imprimé intégral inspiré du traditionnel “Toile de Jouy” tissu avec des images choisies dont le symbole du coq gaulois, l’Arc de Triomphe et le centre national d’entraînement à Clairefontaine.

Classement : COUP

le Portugal

Maison: La fente diagonale sur le devant du maillot est censée imiter un drapeau portugais enroulé autour du corps du joueur.

Classement : COUP

Une façon: Sail White sur les kits extérieurs garantit que le Portugais se démarque dans une mer de kits blancs brillants.

Classement : COUP

Brésil

Maison: Alors que chaque pouce est le kit traditionnel du Brésil, la dernière incarnation du célèbre maillot jaune est ornée d’un motif imprimé inhabituel inspiré de la fourrure du jaguar – l’animal national non officiel du pays. Classique et contemporain d’un seul coup.

Classement : COUP

Une façon: Le thème du jaguar se poursuit sur le kit extérieur, mais avec des résultats moins convaincants, car le graphique vert fluo de la manche se heurte maladroitement à la couleur de base bleue. Certain de diviser les opinions, mais nous pensons qu’il a juste raté la cible.

Évaluation : MISS

Pays-Bas

Maison: La teinte spécifique d’Oranje utilisée pour le dernier kit de la Coupe du monde des Pays-Bas a été quelque peu atténuée pour créer une couleur brunie, presque ambrée, bien que l’imprimé à rayures tigrées tie-dye ne serve qu’à donner à la chemise un aspect froissé en permanence.

Évaluation : MISS

Une façon: Un kit de modèles terne en bleu, noir et rouge qui n’encapsule précisément aucun des riches héritages de la Coupe du monde de la nation. Le genre de maillot de football qui s’efface instantanément de la mémoire.

Évaluation : MISS

Croatie

Maison: Les finalistes de la Coupe du monde 2018 ont vu leurs carreaux rouges et blancs recevoir une autre mise à jour moderne alors que le célèbre imprimé en bloc est brisé par endroits. Rien de révolutionnaire ici, mais la Croatie ressemble toujours à la Croatie et c’est définitivement une bonne chose.

Classement : COUP

Une façon: Le kit extérieur a un motif à carreaux bleu et bleu sarcelle qui est obscurci par des lignes floues et des problèmes graphiques tourbillonnants ici et là. Bien qu’admirablement différent, le résultat est un maillot qui semble en quelque sorte à moitié fini.

Évaluation : MISS

Australie

Maison: Bien qu’assez simple à première vue, le kit domicile australien est destiné à évoquer le paysage et l’écosystème uniques du pays avec le motif doré marbré et déchiqueté destiné à rendre hommage au terrain accidenté de l’Outback.

Classement : COUP

Une façon: Egalement inspiré par la nature, avec le maillot extérieur bleu profond créé pour représenter les océans qui entourent l’Australie. Le motif ondulé crée un effet de marée intelligent tandis que la garniture de couleur marine fait allusion à la biodiversité trouvée sous les vagues.

Classement : COUP

Qatar

Maison: Desert Maroon a été utilisé avec une bordure dentelée blanche pour refléter le drapeau qatari, mais ce n’est pas l’artiste hors concours que les hôtes de la Coupe du monde auraient pu faire.

Évaluation : MISS

Une façon: Ce kit fait ressortir le littoral du Qatar tandis que “une superposition graphique subtile de perles fait un clin d’œil à l’histoire de la pêche aux perles dans les atolls côtiers”. Un peu d’histoire et destiné à imiter une tempête de sable. Cool.

Classement : COUP

Arabie Saoudite

Maison: Principalement blanc avec un vert et un motif de feuille de palmier qui a été vu pour la première fois sur le kit extérieur 2020. Pas trop original.

Évaluation : MISS

Une façon: Un motif vert ton sur ton qui recouvre tout le devant, les manches et le dos. Insolite et assez correct.

Classement : COUP

Pologne

Maison: La Pologne ne semble jamais avoir droit à des kits intéressants et leur millésime 2022 n’est pas différent avec la bande à domicile limitée à un design très simple dans les couleurs nationales du rouge et du blanc. Le col ras du cou rétro et les poignets des manches sont assez agréables isolément.

Évaluation : MISS

Une façon: Un peu plus de fantaisie sur le maillot extérieur grâce à un imprimé craquelé réparti sur les épaules et le long des manches. En dehors de cela, il s’agit essentiellement d’une simple inversion de couleur du maillot domicile.

Évaluation : MISS

Canada

Les kits actuels du Canada ont fait leurs débuts lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde de juin 2021 contre Aruba, et ils n’en recevront pas de nouveau pour la Coupe du monde car ils sont “sur un cycle de développement de kits différent”.

Maison: Un chandail de football rouge uni avec l’écusson de la feuille d’érable canadienne sur la poitrine.

Évaluation : MISS

Une façon: Un chandail de football blanc uni avec l’écusson de la feuille d’érable canadienne sur la poitrine

Évaluation : MISS

Corée du Sud (domicile)

Maison: Le kit domicile de la Corée du Sud est basé sur les anciens contes folkloriques mythiques de Dokkaebi, des gobelins espiègles qui aident et gênent leurs homologues humains. Pour couronner le tout, la palette de couleurs pourpres flamboyantes représente l’esprit combatif de la nation.

Classement : COUP