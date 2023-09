États-Unis : le Mexique extrade vers les États-Unis Ovidio Guzmán López, fils du chef du cartel de Sinaloa « El Chapo »

MEXICO (AP) — Le Mexique a extradé vendredi Ovidio Guzmán López, fils de l’ancien chef du cartel de Sinaloa, Joaquin « El Chapo » Guzmán, vers les États-Unis pour faire face à des accusations de trafic de drogue, de blanchiment d’argent et d’autres accusations, a déclaré le procureur général américain Merrick Garland dans une déclaration.

« Cette action est l’étape la plus récente dans les efforts du ministère de la Justice pour attaquer tous les aspects des opérations du cartel », a déclaré Garland.

Le gouvernement mexicain n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les forces de sécurité mexicaines ont capturé Guzmán López, alias « la souris », en janvier à Culiacan, capitale de l’État de Sinaloa, homonyme du cartel.

Trois ans plus tôt, le gouvernement avait tenté de le capturer, mais avait avorté après que ses alliés du cartel aient déclenché une vague de violence à Culiacan.

L’arrestation de janvier a déclenché des violences similaires qui ont tué 30 personnes à Culiacan, dont 10 militaires. L’armée a utilisé des hélicoptères de combat Black Hawk contre les mitrailleuses de calibre .50 montées sur camion du cartel. Des hommes armés du cartel ont frappé deux avions militaires, les forçant à atterrir et ont envoyé des hommes armés à l’aéroport de la ville où des avions militaires et civils ont été touchés par des coups de feu.

Cette capture a eu lieu quelques jours seulement avant la visite du président américain Joe Biden au Mexique pour des entretiens bilatéraux suivis du Sommet des dirigeants nord-américains.

Vendredi, Garland a rendu hommage aux forces de l’ordre et aux militaires qui ont donné leur vie aux États-Unis et au Mexique. « Le ministère de la Justice continuera de demander des comptes à ceux qui ont alimenté l’épidémie d’opioïdes qui a dévasté trop de communautés à travers le pays. »

Mike Vigil, ancien chef des opérations internationales de la Drug Enforcement Administration, a déclaré qu’il pensait que le gouvernement mexicain avait facilité l’extradition, car pour une personne aussi connue que Guzmán López, il faut généralement au moins deux ans pour obtenir l’extradition, car les avocats déposent de nombreuses plaintes pour retarder l’extradition. tactique.

« Cela s’est produit plus rapidement que d’habitude », a déclaré Vigil, soulignant que certains membres conservateurs du Congrès américain avaient évoqué l’idée d’une intervention militaire américaine si le Mexique ne faisait pas davantage pour arrêter le flux de drogue. Vigil a rejeté cette idée en la qualifiant de « théâtre politique », mais a suggéré qu’elle ajoutait une pression supplémentaire sur le Mexique pour qu’il agisse.

La conseillère à la sécurité intérieure, Liz Sherwood-Randall, a déclaré dans un communiqué que l’extradition « témoigne de l’importance de la coopération en cours entre les gouvernements américain et mexicain dans la lutte contre les stupéfiants et d’autres défis vitaux, et nous remercions nos homologues mexicains pour leur partenariat dans la lutte contre les stupéfiants et d’autres défis vitaux. nos peuples contre les criminels violents.

Sherwood-Randall a effectué plusieurs visites au Mexique cette année pour rencontrer le président Andrés Manuel López-Obrador, la dernière fois le mois dernier.

En avril, les procureurs américains ont dévoilé de nombreux actes d’accusation contre Guzmán et ses frères, connus collectivement sous le nom de « Chapitos ». Ils ont expliqué en détail comment, après l’extradition de leur père et sa condamnation à perpétuité aux États-Unis, les frères ont orienté le cartel de plus en plus vers des drogues synthétiques comme la méthamphétamine et le puissant opioïde de synthèse, le fentanyl.

L’acte d’accusation dévoilé à Manhattan indiquait que leur objectif était de produire d’énormes quantités de fentanyl et de le vendre au prix le plus bas. Le fentanyl est si bon marché à fabriquer que le cartel engrange d’immenses profits, même en vendant le médicament en gros à 50 cents le comprimé, ont déclaré les procureurs. Les frères ont nié ces allégations dans une lettre.

Les Chapitos sont devenus connus pour leur violence grotesque qui semblait dépasser toute notion de retenue manifestée par les générations précédentes de dirigeants du cartel.

Vigil a décrit Guzmán López comme un leader intermédiaire du cartel et pas même comme le chef des frères.

« C’est une victoire symbolique mais elle n’aura aucun impact sur le cartel de Sinaloa », a-t-il déclaré. « Il continuera à fonctionner, il continuera à envoyer de la drogue aux États-Unis, surtout en étant le plus grand producteur de fentanyl. »

Le fentanyl est devenu une priorité absolue dans les relations bilatérales en matière de sécurité. Mais López Obrador a décrit son pays comme un point de transit pour les précurseurs en provenance de Chine et à destination des États-Unis, malgré les affirmations du gouvernement américain et de sa propre armée concernant la production de fentanyl au Mexique.

López Obrador attribue la détérioration des valeurs familiales aux États-Unis aux niveaux élevés de toxicomanie dans ce pays.

On estime que 109 680 décès par surdose ont eu lieu l’année dernière aux États-Unis, selon les chiffres des Centers for Disease Control and Prevention. Environ 75 000 d’entre eux étaient liés au fentanyl et à d’autres opioïdes synthétiques.

Le fentanyl bon marché est de plus en plus utilisé dans d’autres drogues, souvent à l’insu des acheteurs.

Les saisies de fentanyl au Mexique surviennent généralement lorsque la drogue a déjà été transformée en comprimés et se dirige vers la frontière américaine.

Les procureurs américains affirment qu’une grande partie de la production a lieu à Culiacan et dans ses environs, où le cartel de Sinaloa exerce un contrôle quasi total.

Christopher Sherman, Associated Press