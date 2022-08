États-Unis : le gouvernement syrien détient le journaliste américain Tice

Commentez cette histoire Commentaire

BEYROUTH – Le président Joe Biden a déclaré mercredi que les États-Unis étaient certains que le gouvernement syrien détenait le journaliste américain Austin Tice, porté disparu dans le pays déchiré par la guerre il y a dix ans. Il a exhorté Damas à aider à ramener Tice à la maison. Les commentaires de Biden sont venus dans une déclaration publiée par la Maison Blanche pour marquer le 10e anniversaire de l’enlèvement de Tice, qui a eu lieu alors qu’il était en Syrie pour couvrir son conflit désormais long. Ils étaient jusqu’à présent l’indication la plus claire que les États-Unis sont certains que Tice est détenu par le gouvernement du président Bashar Assad.

Tice a disparu peu après son 31e anniversaire le 14 août 2012 à un poste de contrôle dans une zone contestée à l’ouest de la capitale Damas. Une vidéo publiée un mois plus tard le montrait les yeux bandés et tenu par des hommes armés, disant « Oh, Jésus ». Il n’a pas été entendu depuis.

“Nous savons avec certitude qu’il a été détenu par le gouvernement syrien”, a déclaré Biden dans le communiqué, ajoutant que “nous avons demandé à plusieurs reprises au gouvernement syrien de travailler avec nous afin que nous puissions ramener Austin à la maison”.

“À l’occasion du dixième anniversaire de son enlèvement, j’appelle la Syrie à mettre fin à cela et à nous aider à le ramener chez lui”, a déclaré Biden. Il a ajouté qu’il “n’y a pas de priorité plus élevée dans mon administration que la récupération et le retour des Américains retenus en otage ou détenus à tort à l’étranger”.

Il y a quatre ans, l’envoyé américain de l’époque en Syrie, James Jeffrey, a déclaré que Tice serait vivant et retenu en otage en Syrie. Il n’a pas dit pourquoi les responsables le croient ou qui pourrait le détenir.

En mai, le haut responsable libanais de la sécurité, le général de division Abbas Ibrahim, a rencontré des responsables américains à Washington dans le cadre des efforts de médiation entre les États-Unis et la Syrie pour la libération de Tice. Ibrahim, le chef de la direction de la sécurité générale du Liban, a négocié des libérations d’otages compliquées dans le passé.

Tice est l’un des deux Américains portés disparus en Syrie. L’autre est Majd Kamalmaz, un psychologue de Virginie, disparu en Syrie en 2017.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a également déclaré dans un communiqué que “nous continuerons à explorer toutes les voies disponibles pour ramener Austin à la maison et travaillerons sans relâche jusqu’à ce que nous y parvenions”.

Blinken a déclaré que l’envoyé spécial du président pour les affaires d’otages, Roger Carstens, continuera de dialoguer avec le gouvernement syrien en étroite coordination avec la Maison Blanche, la Cellule de fusion pour la récupération des otages et le Département d’État.

En 2016, le vice-ministre syrien des Affaires étrangères de l’époque, Faisal Mekdad, a déclaré à l’Associated Press qu'”Austin Tice n’est pas entre les mains des autorités syriennes et nous n’avons aucune information à son sujet”. Mekdad est actuellement ministre des Affaires étrangères de la Syrie.

En mai, Biden a rencontré les parents de Tice et a réitéré son engagement à continuer à travailler par tous les moyens disponibles pour assurer «le retour tant attendu d’Austin dans sa famille».

Tice est originaire de Houston et son travail a été publié par le Washington Post, les journaux McClatchy et d’autres médias. Il s’est rendu en Syrie pour couvrir le conflit qui a commencé en 2011 et a depuis fait des centaines de milliers de morts et près de la moitié de la population d’avant-guerre de 23 millions de déplacés. Plus de 5 millions de personnes déplacées sont des réfugiés à l’extérieur du pays.

Au cours des derniers mois de l’administration Trump, deux responsables américains – dont le principal négociateur des otages du gouvernement, Carstens – ont effectué une visite secrète à Damas pour rechercher des informations sur Tice et d’autres Américains qui ont disparu en Syrie. Il s’agissait de la discussion au plus haut niveau depuis des années entre les États-Unis et le gouvernement d’Assad, bien que les responsables syriens n’aient fourni aucune information significative sur Tice.