États-Unis : l’Afrique peut acheter des céréales russes mais risque des actions sur le pétrole

KAMPALA, Ouganda (AP) – Les pays africains sont libres d’acheter des céréales à la Russie, mais pourraient faire face à des conséquences s’ils échangent des produits sanctionnés par les États-Unis tels que le pétrole russe, a déclaré jeudi l’ambassadeur américain aux Nations Unies.

“Les pays peuvent acheter des produits agricoles russes, y compris des engrais et du blé”, a déclaré Linda Thomas-Greenfield. Mais elle a ajouté que “si un pays décide de s’engager avec la Russie, où il y a des sanctions, alors il enfreint ces sanctions”.

“Nous avertissons les pays de ne pas enfreindre ces sanctions, car alors … ils ont la possibilité que des mesures soient prises contre eux”, a-t-elle déclaré.

Thomas-Greenfield s’est exprimé dans la capitale ougandaise, Kampala, après une rencontre avec le président Yoweri Museveni, un allié américain qui n’a pas critiqué l’invasion de l’Ukraine par la Russie et a exprimé sa sympathie pour Moscou.

L’Ouganda est la première étape d’une tournée africaine de l’officiel américain qui comprendra des visites au Ghana et au Cap-Vert. Son voyage intervient une semaine après la visite en Afrique de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui a rejeté les accusations selon lesquelles l’invasion de l’Ukraine par son pays serait seule responsable d’une dangereuse crise alimentaire dans des pays allant de la Somalie au Soudan du Sud.

Lavrov a imputé les pénuries alimentaires sur le marché à « la réaction absolument inadéquate de l’Occident, qui a annoncé des sanctions » après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’Ukraine et la Russie sont les principaux fournisseurs mondiaux de blé, d’orge, de maïs et d’huile de tournesol, avec des combats dans la région de la mer Noire, connue sous le nom de « grenier du monde », faisant grimper les prix alimentaires, menaçant la stabilité politique dans les pays en développement et les pays leaders. d’interdire certaines exportations alimentaires.

De nombreux pays africains – dont certains avec des zones au seuil de la famine – dépendent fortement des importations de céréales en provenance de Russie et d’Ukraine.

Thomas-Greenfield a insisté sur le fait que les sanctions imposées par Washington ne sont pas responsables de la hausse des prix alimentaires en Afrique et ailleurs.

Elle a déclaré que les États-Unis cherchaient à renforcer les partenariats existants dans des pays africains tels que l’Ouganda et a parlé de Museveni, un autoritaire au pouvoir depuis 36 ans, en tant que leader régional avec lequel les États-Unis ont des “intérêts mutuels”.

L’Ouganda est l’un des 25 pays africains qui se sont abstenus ou n’ont pas voté dans la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies condamnant l’invasion russe de l’Ukraine au début de cette année. De nombreux pays sur le continent de 1,3 milliard d’habitants entretiennent des liens de longue date avec Moscou, remontant à la guerre froide lorsque l’Union soviétique soutenait leurs luttes anticoloniales.

Museveni a déclaré lors de la visite de Lavrov que la Russie était un ami du pays d’Afrique de l’Est depuis plus de 100 ans, suggérant qu’il se sentait sous pression pour soutenir la position américaine sur la guerre en Ukraine.

Rodney Muhumuza, Associated Press